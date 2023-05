Reggio Calabria: rinviata per maltempo la manifestazione “Giochiamo per un sorriso”

“Le PGS Reggio Calabria – a causa delle avverse condizioni meteorologiche che da sabato mattina stanno colpendo la città e, soprattutto, accogliendo favorevolmente la decisione del Sindaco F.F. Brunetti di sospendere tutte le attività e manifestazioni pubbliche previste per la giornata di domani in segno di cordoglio per la inspiegabile ed assurda morte di un nostro concittadino – comunicano l’annullamento dell’evento “Giochiamo per un Sorriso” già previsto per la giornata di domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso la struttura “Clivia Village” di Reggio Calabria ed il conseguente rinvio dello stesso, con le medesime modalità e nello stesso luogo, a domenica 28 maggio 2023.



Il Comitato Provinciale PGS si stringe attorno alla famiglia dell’avv. Giovanni Pellicanò esprimendo il proprio cordoglio per la grave perdita”.