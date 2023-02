Successo per il Carnevale a Fiumara

Dopo anni complicati per l’emergenza pandemica, il CARNEVALE 2023 è tornato nelle piazze di FIUMARA, recuperando le antiche tradizioni e vestendole con la gioia del CELEBRARE INSIEME una festa che affonda le sue radici nel più profondo Folklore del paese. L’amministrazione Comunale di Fiumara non ha fatto mancare così la gioia e la spensieratezza per la festa più pazza dell’anno. Piazza Chiesa, nel pomeriggio di Lunedì 20 Febbraio, si è quindi riempita e trasformata, per l’occasione, in una grande platea in festa nonché in un momento di gioia con tanti giovani e bambini, molti accompagnati dai loro genitori più o meno tutti mascherati all’insegna della felicità, in una esplosione di stelle filanti e coriandoli, in un tripudio di mascherine e baldoria per le strade e le piazze del paese per festeggiare il carnevale.

Ed è così che, oltre le classiche mascherine di principesse, fatine, maghetti, supereroi e altri personaggi, non sono mancate quelle di MATA&GRIFONE che hanno sfilato per le vie del paese ballando la CARICATUMBULA al ritmo dei tamburi, dando sfogo e concretizzando la complessiva gioia dell’annuale festa, il tutto accompagnato dall’allegria della musica. Le due figure eleganti e sinuose, rappresentano la libertà del nostro popolo dalle dominazioni saracene, e sono conosciute semplicemente con il nome di GIGANTI.

Non sono mancate le Attività Ludico-Ricreative per Bambini, come lo Spettacolo delle Bolle Giganti, il Truccabimbi, i Palloncini Modellabili, le Animazioni ed i Balli di Gruppo, con Animatrici Professionali.

Ma, che carnevale sarebbe stato, senza prelibatezze e golosità?

Ecco allora le chiacchiere, le crespelle, che sono state servite calde e croccanti e consumate in cartocci, mentre si faceva baldoria in strada e nelle piazze. Il tutto grazie al contributo ed alla collaborazione che il Comune di Fiumara ha ricevuto da parte dell’Istituto Alberghiero-Turistico I.P.ALB.-TUR di Villa San Giovanni. La Dirigente Enza Loiero – ha detto – “è un piacere lavorare per la crescita culturale dei nostri territori e per condividere piacevoli ed edificanti attività, in particolare quando i protagonisti sono i giovani”.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Spettacolo di Fiumara, Fortunato Calabrò, nel ringraziare la Dirigente Loiero, i docenti Prof.ri Corapi e Pontieri, gli alunni e tutti coloro che si sono impegnati e prodigati per l’ottima riuscita della manifestazione, – ha continuato dicendo – “Il nostro impegno ed obiettivo è regalare a tutti momenti di allegria e gioia nel nostro paese, nelle vie e nelle piazze da rivitalizzare, custodendo le nostre tradizioni”.

L’Assessore Giuseppe Trombetta – ha aggiunto – “non ci siamo fatti trovare impreparati, garantendo manifestazioni e divertimento per grandi e piccoli”.

“Un plauso – continua il Vicesindaco Fortunato Calabrò – ai tanti giovani del paese che hanno deciso di collaborare tutti insieme, senza competizione ma con il solo spirito di unione per il bene comune e della popolazione. Ed un sentito ringraziamento – ha concluso Calabrò – anche alla Associazione locale “Fiumara Eventi”, che con il suo impegno ha contribuito, con l’Amministrazione Comunale di Fiumara, affinchè la nostra piccola comunità, dopo diversi anni, potesse trascorrere una giornata all’insegna dell’allegria e del sano divertimento”.