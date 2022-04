“MOTOWN Soul Power”, grande successo del Book Show per la presentazione del libro di Fulvio D’Ascola nella rassegna “Contenitori di idee” di Reggio

“MOTOWN Soul Power” il libro di Fulvio D’Ascola ,pubblicato da Readaction editrice Roma, apre gli scenari della musica e della società in trasformazione ,con il grande successo di “The Book Show “ nella presentazione nazionale nella rassegna “Contenitore di idee” dell’Hotel Medinblu.” Musica e società camminano su strade parallele, trasformando incroci e svolte in condivisioni. Da Detroit inizia un viaggio su un pullman pieno di persone, che mirano a farsi una buona reputazione e a essere pienamente integrati nella società statunitense degli anni Sessanta. Sono cantanti, musicisti, interpreti che arrivano dal ghetto e dall’ombra delle periferie e vengono catapultati sui palcoscenici mondiali. Gratificati dal successo, diventano vittime di loro stessi e di un sistema di produzione musicale: Tamla Motown, la casa discografica di Berry Gordy che diffonde la Soul Music nelle case di tutto il mondo, sarà la loro nascita e il loro destino….”Tutto questo raccontato con passione da Fulvio D’Ascola, ben coadiuvato da Alessio Laganà direttore artistico del “Contenitore di Idee” , con una forma di spettacolo in stile format radiofonico e televisivo, con molta interazione con il pubblico.

Tra musica, vinili e gadget d’epoca, c’è anche spazio per gli spazi di discussione sociologica ,l’autore è docente di Comunicazione e Marketing ,per l’importante ruolo della musica nel superamento delle barriere ideologiche e culturali. La musica della casa discografica ha influenzato stili musicali e dato visibilità e reputazione ai neri nel cross selling con i bianchi, in un periodo storico in cui la discriminazione razziale era forte nel sud degli States.Le loro canzoni sono state cantate da Beatles e Rolling Stones nei primi anni 60 e sono state anche la colonna sonora di anni in cui sulle scene della politica e dell’impegno civile si alternavano John Kennedy,Marthin Luther King,Malcom X e la guerra del Vietnam. Sul video scorrono i successi di Smokey Robinson,Supremes,Stevie Wonder,Marvin Gaye,Martha and The Vandellas,Temptations, Four Tops,Jackson Five, Tammi Terrell,Edwin Starr e filmati inediti della BBC del Motortown Revue della Tamla Motown del 1965 e vengono narrati anedotti riguardanti i successi,i rapporti sentimentali ,ma anche gli aspetti negativi dello show business.Tantissima musica,tanti successi accompagnati dal pubblico che gremisce la terrazza del Medinblu.Finale con standing ovation con “Love’s In Need Of Love Today” di Stevie Wonder ,con Fulvio D’Ascola che chiude il suo book show con un pensiero sull’esigenza di diffondere la necessità di amore universale con la forza della consapevolezza.Tutto questo e tanto altro è scritto sulle pagine da sfogliare e leggere.Nelle librerie ed on line è disponibile Il libro “Motown Soul Power” pubblicato per Readaction editrice Roma e distribuito da Messaggerie libri, che dopo due giorni dalla pubblicazione ha conquistato il primo posto bestseller di vendite book Amazon per la musica Soul .