“Dalle radici alle ali”: a Crotone il progetto di inclusione delle persone anziane volto alla costruzione di mappe di comunità

L’Ambito Sociale di Crotone ha approvato la proposta per la realizzazione di interventi e attività in materia di invecchiamento attivo denominata “Dalle radici alle ali” presentata da Upmed-Università Popolare Mediterranea di Crotone, Arci Il Barrio e associazione “Maslow” a valere sull’avviso pubblico.

Il progetto si articolerà in diversi laboratori al chiuso, all’aperto e anche in cammino, coinvolgendo attivamente gruppi di cittadini ultrasessantacinquenni autosufficienti in un processo di costruzione di mappe di comunità in cui rappresentare il patrimonio storico e paesaggistico, i saperi, le tradizioni e le memorie che desiderano trasmettere alle generazioni giovani.

I cittadini anziani vengono così chiamati alla responsabilità di collaborare alla promozione dell’identità e alle aspirazioni per il futuro della loro comunità.

La loro memoria e i loro saperi potranno così ricevere attenzione e risvegliare l’autostima e le abilità cognitive che vanno appannandosi.

Il progetto, ritenuto ammissibile e idoneo con determina dirigenziale, è stato presentato a seguito di avviso pubblico di co-progettazione dell’Ambito di Crotone.

Esaurita la fase di valutazione delle proposte pervenute si passa ora alla definizione più specifica degli interventi da attuarsi su tutti i comuni del distretto socio assistenziale.

“Gli obiettivi che intendiamo perseguire è avviare un processo di inclusione delle persone anziane, soprattutto quelle più fragili, promuoverne il protagonismo riconoscendo in loro, benché anagraficamente usciti dall’età produttiva, la ricchezza valoriale che rappresentano per le nostre comunità cittadine” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.