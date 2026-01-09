“Pochi possono dirsi: “Sono qui”. La gente si cerca nel passato e si vede nel futuro” - Georges Braque
HomeAgoràAgorà CosenzaFilippo Veltri e “Il caso Calabria” aprono il 2026 della Fondazione Premio...
AgoràAgorà Cosenza

Filippo Veltri e “Il caso Calabria” aprono il 2026 della Fondazione Premio Sila

Occhi lucidi, forse, ma senza indulgenze retoriche! La Fondazione Premio Sila riparte nel 2026 con un primo appuntamento che guarda alle incoerenze della nostra Calabria. Venerdì 16 gennaio 2026, alle 18, nella sede di via Salita Liceo 14, cuore del centro storico di Cosenza, il giornalista e scrittore Filippo Veltri presenta il suo ultimo libro “Il brutto anatroccolo – Il caso Calabria. Tra degrado e narrazione fasulla”, pubblicato da Callive edizioni.

La responsabilità della narrazione

Degrado reale e rappresentazioni fasulle, problemi strutturali mai risolti e retoriche che non portano da nessuna parte. Filippo Veltri, giornalista e scrittore calabrese, da anni si occupa di raccontare la sua terra con uno sguardo che non è indulgente né con la politica né con la società civile.

In questo libro, l’analisi serrata e documentata del “caso Calabria” smonta luoghi comuni, false promesse e narrazioni di comodo che troppo spesso hanno impedito di affrontare con serietà i problemi reali della regione.

A penetrare nei meandri di questo triste ma illuminante percorso, insieme con Filippo Veltri ci saranno l’avvocato Enzo Paolini, presidente della Fondazione Premio Sila, e Paride Leporace, giornalista, scrittore e profondo conoscitore delle dinamiche calabresi.

Un confronto che si preannuncia ricco di spunti e provocazioni, nel segno di quel dibattito libero e aperto che da sempre caratterizza gli appuntamenti della Fondazione. «Inaugurare il 2026 con un libro che s’interroga su alcune storture calabresi in modo così diretto ci è sembrata la maniera migliore per ripartire – ha dichiarato Enzo Paolini –. La Fondazione Premio Sila ha sempre avuto come missione quella di creare occasioni di riflessione culturale di alto livello. E questo libro di Veltri ci aiuta a esercitare alla perfezione il nostro mandato e rappresenta un’occasione per guardare in faccia la realtà su alcune vicende della nostra terra. Senza nasconderci dietro narrazioni consolatorie e false».

Un appuntamento per capire, non per consolarsi

Chi è in cerca di semplicistiche e rassicuranti risposte, non le troverà! “Il brutto anatroccolo” è un invito a fare i conti con la complessità, le contraddizioni, i ritardi e le occasioni perdute.

Ma anche con le potenzialità, le energie e le intelligenze che la terra di Calabria continua a esprimere nonostante tutto. La Fondazione Premio Sila riprende così il suo cammino confermandosi punto di riferimento culturale per Cosenza e per l’intero Mezzogiorno.

***

LA SCHEDA DEL LIBRO

Filippo Veltri, Il brutto anatroccolo – Il caso Calabria. Tra degrado e narrazione fasulla, Callive edizioni

Piccolo e nero diceva il brutto anatroccolo in una celebre pubblicità degli anni 70, che grandi e bambini impararono a memoria, e che ripetevano quando c’era da fare un appunto, una sgridata o peggio ancora. Perché ce l’hanno tutti con me si chiedeva il brutto anatroccolo, piagnucolando addolorato e offeso? Ebbene: la Calabria degli ultimi decenni è in una situazione non dissimile da quell’animaletto della pubblicità televisiva che ha segnato la storia del nostro Paese. Una sorta di buco nero della cattiva coscienza dell’Italia tutta, che sembra avere qui trovato la causa di buona parte dei suoi mali, antichi e recenti, dalla mafia al degrado, dall’economia che non va al sottosviluppo. Occorre mutare attenzione e ottica per restituire alla Calabria una narrazione normale.

***

LA BIOGRAFIA DELL’AUTORE

Filippo Veltri

Giornalista professionista, Filippo Veltri ha collaborato con diverse testate nazionali e regionali, occupandosi in particolare di cronaca, politica e questioni sociali legate alla Calabria. Autore di saggi e inchieste, ha sempre mantenuto uno sguardo critico e indipendente, guadagnandosi la stima di lettori e colleghi per la sua capacità di andare oltre le narrazioni superficiali e di porre domande scomode. “Il brutto anatroccolo” si inserisce in questo solco: un libro che non cerca facili consolazioni ma che vuole stimolare una riflessione profonda su cosa sia davvero la Calabria oggi, al di là degli stereotipi e delle rappresentazioni oleografiche.

Articolo PrecedenteDelegazione Gioventù Nazionale Cosenza partecipa a manifestazione organizzata da Insieme per il Venezuela e Piattaforma Unitaria
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Provincia di Cosenza, Lamensa incontra funzionari e E.Q.: “Garantire continuità amministrativa”

Serie C Femminile: Pallavolo Rossano inaugura il 2026 in casa contro l’insidiosa Silan Volley

Salute e ambiente, Laghi: “Sull’installazione degli impianti radioelettrici serve trasparenza e partecipazione democratica. La Regione impugni una norma ingiusta”

Abusivismo edilizio e legalità: il 14 gennaio a Catanzaro la presentazione del dossier “Abbatti l’abuso in Calabria”

Call center Enel, Bruno: “Una bomba sociale pronta a esplodere, al centro ci sono le persone”

Elisuperficie di Cariati, conclusa l’analisi tecnica per l’attivazione del servizio sanitario

Serie B1 femminile, la Tonno Callipo riparte da Magione per difendere l’imbattibilità

Conto Termico 3.0, audizione in Commissione Ambiente: ANCE Giovani illustra le opportunità per Reggio Calabria

Allarme negli ospedali di Locri e Polistena, il Pd metropolitano: “Emergenza grave, serve mobilitazione permanente sui territori”

A Giovino arriva “Marecross”. Battaglia: “È la vocazione sportiva di Catanzaro”. Iemma: “La risorsa mare su cui investire lungo tutto l’arco dell’anno”

Nasce a Reggio Calabria il “Social Point – Casa delle Donne”

Contributi per eventi e manifestazioni, il sindaco di Vibo Valentia Romeo ringrazia la Camera di Commercio: “La loro collaborazione un grande segnale per la...

Arriva a Cosenza “Tutti cantano Sanremo” con l’orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”

Galiano (Ance Cosenza): “Preoccupazione per caro gasolio, tagliare le accise per l’uso industriale”

Trasporti, Scutellà (M5S): “Totem informativi? Priorità della Regione dovrebbero essere altre”

Delegazione Gioventù Nazionale Cosenza partecipa a manifestazione organizzata da Insieme per il Venezuela e Piattaforma Unitaria

Greco (Casa Riformista-Italia Viva) chiede atti CdA Sacal: “Agisce davvero nell’interesse dei calabresi?”

Intimidazioni agli amministratori locali, senatrice Minasi (Lega): “Promuoverò audizioni in Commissione Antimafia. Questi episodi non sono solo cronaca nera, ma un problema di democrazia”

Il Coro liturgico “Tre Campanili, un solo Cuore” in concerto: il Natale nella tradizione popolare siciliana a Cannavò

“Ho vinto”: Lorenzo Fortuna si racconta in un libro autobiografico. Il volume presentato a Cosenza è edito da Pellegrini Editore

Il 18 gennaio a Bianchi (Cs) masterclass del batterista di Vasco Rossi, Donald Renda

Assaltano e fanno esplodere un bancomat nel Catanzarese

A Castrovillari la “Befana del poliziotto”

Il 12 gennaio a Verbicaro si discute di tributi consortili

Avvio raccolta differenziata nella zona di Crotone Nord

Pagamenti Online Casinò: Errori da Evitare | Guida Sicura

Assalto all’Atm dell’ufficio postale di Lauropoli: il Sindaco di Cassano Gianpaolo Iacobini scrive a Poste chiedendo l’immediata attivazione del turno pomeridiano nell’ufficio di Cassano...

Sequestrata nel Cosentino un’attività di gestione di rifiuti abusiva

Dierre, coach Inguaggiato esalta il gruppo: “Prova difensiva maiuscola”

Cosenza: la Biennale di Incisione CALCO giunge alla sua seconda edizione

Ex Reggina: Rolando Bianchi ospite di Tris TV, parlerà anche del nuovo acquisto Guida

Traffico reperti archeologici: Riesame scarcera tutti indagati

Mercato del Lungo Busento: proficuo incontro a Palazzo dei Bruzi del Sindaco Franz Caruso con commercianti e rappresentanti delle associazioni di categoria

La Reggio BiC torna in campo a Giulianova: sfida chiave per la Coppa Italia

Controlli straordinari a tappeto nei locali pubblici di Rende

Bonifica della fiumara Novito, consegnati i lavori

Stazione ferroviaria, completata la bonifica: Franz Caruso: “Nella mia azione amministrativa il decoro urbano è una priorità quotidiana”

AMC S.p.A.: al via dal 12 gennaio 2026 il nuovo sistema di sosta al Piazzale Campo Scuola con servizio navetta sperimentale

Seducono i “Cornetti” messi in scena dagli Amici del Teatro di Sersale applauditi da ben 500 spettatori

Gelata nella Sibaritide: il Comune attiva verifiche e controlli

Bonifica del fiume Corace: 200 mila euro al Comune di Catanzaro per il ripristino ambientale delle sponde

Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “850.000 euro a scuola, sport e socialità nel Vibonese”

Sabato mattina l’inaugurazione del nuovo Circolo Pd di Reggio Campi “Rocco Pugliese”. Bonforte: “Un presidio politico e sociale per rafforzare il radicamento democratico sul...

Il vicedirettore nazionale dell’Agenzia Giornalistica Italia (Agi), Rosario Stanizzi, festeggia a Cropani suo paese natale

Alta Velocità, Madeo (PD): “La Regione difenda il nostro diritto alla mobilità”

Dipendenze in Calabria, l’allarme del CREA: “Età del primo contatto a 12 anni, boom di cocaina e l’ombra del fentanyl”

Un gennaio tra prosa, musica e nuovi linguaggi al Teatro Politeama di Catanzaro

Callipo premia i collaboratori di tutto il gruppo

Catanzaro, riflettori accesi a Natale anche sul Politeama. Palaia: “Ma i teatri calabresi attendono ancora la legge regionale che dia loro certezze e ne...

Catanzaro ricorda Mimmo Rotella: il sindaco Fiorita accoglie la figlia del maestro Asya Rotella nel ventennale della scomparsa

Cinquefrondi saluta le festività: un successo straordinario all’insegna della partecipazione riconosciuto da tutto il territorio

Ali di Vibonesità: “Il territorio deve rompere il muro del silenzio e dell’incapacità contro la cattiva sanità”

Gelata nella Sibaritide, Pesce: “Verificare immediatamente i danni e chiedere lo stato di calamità naturale”

Mutua Sanitaria Cesare Pozzo ETS: assegnate le borse di studio 2025 ai soci e ai figli dei soci in Calabria

Reggina: Guida in città per la firma, sarà disponibile contro la Nissa

Dierre Reggio Calabria domina la NOVA Basket 87-63 e resta in vetta al girone Ovest

Nel 2026 Rc auto più cara per oltre 8mila automobilisti calabresi

‘Ndrangheta, fine della latitanza per Giuseppe Scornaienchi: catturato a Cetraro

Catanzaro, Nuvola Comics 2026 svela le date

Il bilancio 2025 dei Carabinieri di Reggio Calabria: sicurezza, legalità e impegno sul territorio”

10eLotto: a Cotronei e Corigliano Rossano vinti 28mila euro

Reggio, il Centro Giovanile GenerAttivi presenta il lab BIM

“KRYPTONITE”: la Fondazione Scopelliti presenta il videoclip contro il bullismo al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria

Grande successo per “La Via dei Presepi”: tradizione e arte protagonisti nel centro storico di Vibo Valentia. Consegnati gli attestati ai presepisti

Ospedale Polistena, Maiolino (FI): “Squadra di Forza Italia a difesa del diritto alla salute”

Aggressione a Greco, Minasi (Lega): “Gesto deplorevole”

UDC a Reggio Calabria: Pinto guida il ritorno alle amministrative di primavera

Partiti dall’Aquila 24 richiedenti asilo: andranno in centri in Calabria

Barbalaco (Uila Calabria): “Fondi europei per la PAC, un impulso concreto alle imprese agricole calabresi”

“Luce nelle periferie”, il Comune di Vibo Valentia ottiene 2,4 milioni di euro per inclusione e servizi

Maltrattamenti in famiglia, emesse quattro sorveglianze speciali nel Catanzarese

Aggressione a Greco, Loizzo e Mattiani (Lega): “Vicinanza e solidarietà”

Carenza di anestesisti, Iiriti: “Interventi immediati per salvaguardare l’Ospedale di Melito Porto Salvo”

Vibo, il rifiuto come risorsa: prosegue l’attività di sensibilizzazione nelle scuole della città. L’assessore Miceli: “Grande attenzione da parte dei bambini”

Under 19, Sideco Basketball Lamezia vince il derby: 51-72

Natale di solidarietà: UPIS in corsia per i bambini dell’Oncologia Pediatrica di Catanzaro

Ospedale di Polistena, la Diocesi: “Garantita la continuità del servizio, ora soluzioni strutturali”

Reggio, ‘Proietti…amo Mandrakate’: il teatro San Bruno celebra il genio di Gigi Proietti

La Divina Commedia e Notre Dame de Paris: grandi musical a Reggio, al via le prenotazioni scolastiche

Avis Gizzeria, il 2026 si apre nel segno della salute: screening gratuiti a Mortilla

Aggresione a Greco, M. Occhiuto (FI): “Vicinanza umana e istituzionale”

Stanziati fondi per il territorio vibonese, Mangialavori: “Investimenti concreti per scuola, sport e socialità”

Aggressione ad Orlandino Greco, Alecci (Pd): “Episodio preoccupante”

Gioia Tauro (RC), al Comune 110 mila euro di fondi europei per arredi e transizione digitale

“DiVino”, una serata firmata Delegazione FISAR di Reggio Calabria

Lamezia Terme, concerto di inizio anno dell’ACMO dedicato ai malati oncologici e alle famiglie

Trasporti, al via nuovi totem informativi nelle autostazioni calabresi

Aggressione a Greco durante la Festa dei Doni: il Comune di Castrolibero esprime vicinanza

Intimidazione al presidente del Consiglio comunale di Vibo, il sindaco Caruso: “Servono provvedimenti a tutela degli amministratori”

Aggressione a Castrolibero: il consigliere regionale Orlandino Greco colpito con un pugno

La Redel Reggio Calabria Under 17 protagonista al torneo internazionale EYBL

Giusi Princi: “Questore La Rosa punto di riferimento autorevole per la sicurezza dei cittadini”

Orlandino Greco aggredito a Castrolibero, la Federazione Riformista esprime solidarietà: “Violenza inaccettabile”

Riga (Sap): “Auto contromano sull’A2 tra Pizzo e Lamezia e agenti della Polizia Stradale a rischio vita, evitata una tragedia”

A Reggio Calabria i “Piccoli Amici della Gioia” incantano con il musical “Se fosse davvero Natale”

Metropolitana di superficie, Iemma e i tecnici di Ferrovie della Calabria: sopralluogo a Pistoia per garantire accessibilità ai cittadini

Ospedale Polistena, Cannizzaro al sit-in: “Proroga immediata per i medici in pensione, servizi essenziali garantiti”

Canadair, l’appello dell’associazione ‘La Costa dei Feaci’: “Restino a Lamezia Terme per garantire sicurezza e interventi rapidi”

Il Gruppo Speleo del Pollino traccia il bilancio di un anno di impegno

Il Comune di Montalto Uffugo investe nella cultura: 50 mila euro per il progetto “Archi e Suoni”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook