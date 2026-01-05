“Pace disarmo autodeterminazione dei popoli, basta guerre”: l’8 gennaio a Cosenza

Negli ultimi giorni assistiamo a una nuova e pericolosa escalation delle minacce e delle pressioni degli Stati Uniti contro il Venezuela.

Ancora una volta, in nome di interessi economici e geopolitici, si tenta di legittimare l’ingerenza, le sanzioni e persino l’ipotesi di un intervento militare contro un paese sovrano.

Le guerre e le aggressioni imperialiste non portano democrazia né diritti, ma solo distruzione, morte e instabilità, colpendo sempre le popolazioni civili.

Lo abbiamo visto in Medio Oriente, in America Latina, ovunque la logica della forza abbia prevalso sul diritto internazionale e sull’autodeterminazione dei popoli.

Questa escalation non riguarda solo Caracas o l’America Latina. Riguarda anche Cosenza, la Calabria, l’Italia.

Le politiche di guerra, le sanzioni e il riarmo hanno conseguenze globali: aumentano il costo della vita, sottraggono risorse a sanità, scuola e servizi sociali, alimentano precarietà e disuguaglianze anche nei nostri territori.

Per questo diciamo no all’aggressione di Trump e degli Stati Uniti contro il Venezuela, no alla guerra e no al riarmo.

Rifiutiamo la retorica bellicista e le politiche che alimentano conflitti invece di costruire pace, cooperazione e giustizia sociale.

Alzare la voce per il Venezuela oggi significa difendere il diritto di tutti i popoli a scegliere il proprio futuro senza ricatti, sanzioni e minacce militari.

È necessario mobilitarsi, prendere parola e opporsi con decisione a ogni nuova guerra.

Adesioni (in aggiornamento):

– ACLI provinciali di Cosenza

– Amministrazione Comunale e Sindaco di Cosenza

– ANPI provinciale di Cosenza Paolo Cappello

– ANPI sezione città di Cosenza A. Antonante

– APS Lav Romanò

– APS mammachemamme

– APS Responsabitaly

– Arcigay Cosenza⁠

– Associazione Culturale Verde Binario ETS⁠

– ⁠Associazione Donne e Diritti S. Giovanni in Fiore

– Associazione G. Dossetti Cosenza

– ⁠Associazione I Giardini di Eva

– Associazione La Spiga

– Associazione San Pancrazio

– Associazione Solidarietà e Partecipazione, Castrovillari

– AttivaRende

– Auser Cosenza

– Auser Rende

– AVS – Coordinamento regionale della Calabria

– Azione Cattolica Cosenza-Bisignano

– ⁠Buongiorno Cosenza

– Caritas diocesana Cosenza-Bisignano

– ⁠CDC Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Cosenza

– Centro antiviolenza “Roberta Lanzino”

– Centro Rat / Teatro dell’Acquario

– Centro Studi Thema, Rende

– CGIL Cosenza

– ÇÎNÉRGÏE

– Circolo culturale Popilia

– Civica Amica APS Cosenza

– Comitato Riforma- Rivocati

– ⁠Comunità Suore Ausiliatrici

– ⁠Coordinamento M5S Provincia di Cosenza

– ⁠Costituente Terra Calabria

– ⁠Cylikon Ass. Cult. Celico

– ⁠Emergenti Visioni

– Federazione Provinciale di Cosenza Partito Democratico

– FIAB CoSenza Ciclabile

– Filorosso’95

– ⁠Futura Calabria

– Gli altri siamo noi odv

– Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle – Sinistra per Rende

– Gruppo Emergency Cosenza

– Gruppo politico Cosenza Cresce Insieme

– Gruppo Territoriale M5S Cosenza

– Hoplà Coop Sociale

– Il Paradiso dei poveri Odv di Padre Fedele Bisceglia

– ⁠Insieme di Sinistra Corigliano-Rossano

– L’arte in corso APS

– La Cooperativa delle donne

– La Kasbah

– LiberaMente-ODV-ETS

– Lotta senza quartiere

– Mag delle Calabrie

– ⁠MEDiterranea MEDIA

– MoCI Cosenza APS

– MorEqual

– ⁠Pastorale Giovanile Cosenza-Bisignano

– Pastorale Sociale, Lavoro e Giustizia Cosenza-Bisignano

– ⁠Presidio Libera Cosenza “S. Cosmai”

– ⁠Radio Ciroma

– Rifondazione Comunista Cosenza

– ⁠Ri-ForMap

– SeminAria culture

– Servas Calabria⁠

– Sinistra Italiana Cosenza

– Strade di Casa

– Terra di Piero

– Ufficio Migrantes Cosenza-Bisignano

– www_lacalabriavistadalledonne