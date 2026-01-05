“Pace disarmo autodeterminazione dei popoli, basta guerre”: l’8 gennaio a Cosenza

Negli ultimi giorni assistiamo a una nuova e pericolosa escalation delle minacce e delle pressioni degli Stati Uniti contro il Venezuela.
Ancora una volta, in nome di interessi economici e geopolitici, si tenta di legittimare l’ingerenza, le sanzioni e persino l’ipotesi di un intervento militare contro un paese sovrano.
Le guerre e le aggressioni imperialiste non portano democrazia né diritti, ma solo distruzione, morte e instabilità, colpendo sempre le popolazioni civili.
Lo abbiamo visto in Medio Oriente, in America Latina, ovunque la logica della forza abbia prevalso sul diritto internazionale e sull’autodeterminazione dei popoli.
Questa escalation non riguarda solo Caracas o l’America Latina. Riguarda anche Cosenza, la Calabria, l’Italia.
Le politiche di guerra, le sanzioni e il riarmo hanno conseguenze globali: aumentano il costo della vita, sottraggono risorse a sanità, scuola e servizi sociali, alimentano precarietà e disuguaglianze anche nei nostri territori.
Per questo diciamo no all’aggressione di Trump e degli Stati Uniti contro il Venezuela, no alla guerra e no al riarmo.
Rifiutiamo la retorica bellicista e le politiche che alimentano conflitti invece di costruire pace, cooperazione e giustizia sociale.
Alzare la voce per il Venezuela oggi significa difendere il diritto di tutti i popoli a scegliere il proprio futuro senza ricatti, sanzioni e minacce militari.
È necessario mobilitarsi, prendere parola e opporsi con decisione a ogni nuova guerra.
Adesioni (in aggiornamento):
– ACLI provinciali di Cosenza
– Amministrazione Comunale e Sindaco di Cosenza
– ANPI provinciale di Cosenza Paolo Cappello
– ANPI sezione città di Cosenza A. Antonante
– APS Lav Romanò
– APS mammachemamme
– APS Responsabitaly
– Arcigay Cosenza
– Associazione Culturale Verde Binario ETS
– Associazione Donne e Diritti S. Giovanni in Fiore
– Associazione G. Dossetti Cosenza
– Associazione I Giardini di Eva
– Associazione La Spiga
– Associazione San Pancrazio
– Associazione Solidarietà e Partecipazione, Castrovillari
– AttivaRende
– Auser Cosenza
– Auser Rende
– AVS – Coordinamento regionale della Calabria
– Azione Cattolica Cosenza-Bisignano
– Buongiorno Cosenza
– Caritas diocesana Cosenza-Bisignano
– CDC Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Cosenza
– Centro antiviolenza “Roberta Lanzino”
– Centro Rat / Teatro dell’Acquario
– Centro Studi Thema, Rende
– CGIL Cosenza
– ÇÎNÉRGÏE
– Circolo culturale Popilia
– Civica Amica APS Cosenza
– Comitato Riforma- Rivocati
– Comunità Suore Ausiliatrici
– Coordinamento M5S Provincia di Cosenza
– Costituente Terra Calabria
– Cylikon Ass. Cult. Celico
– Emergenti Visioni
– Federazione Provinciale di Cosenza Partito Democratico
– FIAB CoSenza Ciclabile
– Filorosso’95
– Futura Calabria
– Gli altri siamo noi odv
– Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle – Sinistra per Rende
– Gruppo Emergency Cosenza
– Gruppo politico Cosenza Cresce Insieme
– Gruppo Territoriale M5S Cosenza
– Hoplà Coop Sociale
– Il Paradiso dei poveri Odv di Padre Fedele Bisceglia
– Insieme di Sinistra Corigliano-Rossano
– L’arte in corso APS
– La Cooperativa delle donne
– La Kasbah
– LiberaMente-ODV-ETS
– Lotta senza quartiere
– Mag delle Calabrie
– MEDiterranea MEDIA
– MoCI Cosenza APS
– MorEqual
– Pastorale Giovanile Cosenza-Bisignano
– Pastorale Sociale, Lavoro e Giustizia Cosenza-Bisignano
– Presidio Libera Cosenza “S. Cosmai”
– Radio Ciroma
– Rifondazione Comunista Cosenza
– Ri-ForMap
– SeminAria culture
– Servas Calabria
– Sinistra Italiana Cosenza
– Strade di Casa
– Terra di Piero
– Ufficio Migrantes Cosenza-Bisignano
– www_lacalabriavistadalledonne