Oggi a Tarsia l’evento “Musei Experience”

Esiste un modo diverso di attraversare i luoghi della cultura ed è quello di non limitarsi a visitarli, ma abitarli, ascoltarli, sentirli, assaporarli. È questo lo spirito che anima Musei Experience, l’evento in programma oggi (lunedì 5 gennaio) inserito nel più ampio carnet degli eventi di Natale a Tarsia 2025/2026.

PALAZZO ROSSI E I MUSEI CITTADINI TAPPE DI UN PERCORSO COINVOLGENTE

Dal pomeriggio fino al calar della sera, il Museo Civico e della Civiltà contadina del Centro polivalente e il Museo di Storia naturale della Calabria di Palazzo Rossi diventeranno tappe di un percorso lento e coinvolgente, dove arte, storia, natura e gusto si intrecciano in un’unica esperienza. E poi, ancora, degustazioni enogastronomiche, musica dal vivo, con un concerto d’arpa del maestro Anna Azzinnari ed un violin show del maestro Andrea Micieli, insieme a racconti identitari accompagneranno cittadini e visitatori in un viaggio pensato per chi crede che la cultura non sia solo da osservare, ma da vivere insieme.

AMERUSO: LA CULTURA È INCONTRO, NON CONTEMPLAZIONE

Ad annunciare l’appuntamento è il Sindaco Roberto Ameruso, sottolineando il valore profondo dell’iniziativa. Musei Experience – dice – nasce dall’idea che la cultura non debba restare ferma nelle teche o nei pannelli, ma diventare incontro, emozione condivisa, racconto vivo. È un invito a rallentare, a riscoprire i nostri luoghi con uno sguardo nuovo, capace di unire memoria, bellezza e convivialità. Un’esperienza, insomma, pensata per chi ama le radici quando sanno trasformarsi in relazione, per chi riconosce nei musei non solo spazi di conservazione, ma luoghi di comunità.

UNA RETE DI PARTNER PER UN’ESPERIENZA CONDIVISA

L’evento di oggi è reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, il Museo Civico e della Civiltà Contadina, il Museo di Storia Naturale della Calabria e le Riserve Naturali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati, in sinergia con il progetto VisitTarsia. Il percorso sensoriale è arricchito dal contributo dei partner enogastronomici AKRA – Vini di Calabria (Tenuta Santavenere), Le delizie di Rita – Dal mio orto a casa tua e da degustazioni di formaggi della nuova attività nata a Tarsia Caseificio Ameruso, che accompagneranno l’esperienza culturale con i sapori autentici del territorio, rafforzando il legame tra identità, gusto e paesaggio.

VERSO LA CHIUSURA DI UN NATALE CHE È STATO VISSUTO DA FAMIGLIE E BAMBINI

Musei Experience si inserisce nel percorso più ampio di Natale a Tarsia 2025/2026, un calendario che, dall’8 dicembre scorso, ha animato il paese con eventi diffusi e partecipati. Dalle tombolate di comunità al Villaggio di Babbo Natale, dalla Banda dei Babbi Natale alla rassegna teatrale, fino a Tarsia Città dell’Olio in Festa, un must della programmazione socio-culturale invernale che mette al centro uno dei prodotti identitari cardine della Valle del Crati. Ogni appuntamento ha contribuito a trasformare piazze, palazzi storici, teatro e spazi pubblici in luoghi di incontro e condivisione, osservando una precisa visione dell’Amministrazione comunale mirata a far vivere, il borgo ed il territorio, a famiglie e visitatori in modo complessivo.

DOMANI L’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL CARTELLONE CON LA TOMBOLATA

Il cartellone natalizio si avvia ora alla sua conclusione. Domani (martedì 6 gennaio), giorno dell’Epifania, a Palazzo Rossi, alle ore 20.30, si terrà l’ultima Tombolata di Natale, a cura del Circolo Anziani Maria Santissima. Un momento semplice e autentico – conclude Ameruso – che chiuderà il percorso natalizio nel segno della convivialità e della partecipazione.