“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
“Pane di Pace, Dedicato al popolo ucraino e ai suoi bambini”, quarta parte di “Tornare@Itaca XVIII a Cosenza

Domenica 7 dicembre 2025, dalle 17.00 alle 19.15, si svolgerà presso il Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza l’evento “Pane di Pace, Dedicato al popolo ucraino e ai suoi bambini”, quarta parte di “Tornare@Itaca XVIII”, a cura di Mimma Pasqua e Nicola Labate.

L’iniziativa pone l’accento sulla guerra scoppiata il 24 febbraio 2022, quando la Russia invase l’Ucraina. Scuole, asili, ospedali, musei furono distrutti dai bombardamenti. Città rase al suolo.
Uomini, vecchi, bambini rimasero sepolti sotto le macerie delle case. Una tragedia di proporzioni immani. Una tragedia ancora in corso, che speriamo possa concludersi con una pace giusta e duratura. Questa mostra è dedicata al popolo ucraino che si batte per la sua libertà e ai suoi bambini.
La prima edizione di Arte per la pace, fatta non a caso di opere di pane, è stata dedicata ai bambini di Gaza, che morivano letteralmente di fame a causa del razionamento e della mancanza di cibo, oltre che per la guerra. Abbiamo pensato che fosse necessario dedicarne una edizione al popolo ucraino, che combatte con inenarrabili sacrifici da più di tre anni, e ai suoi bambini, poiché la guerra in Ucraina si è trasformata in una guerra di parole, fatta di dibattiti e di teorie all’insegna del nulla, dimenticando che una guerra è innanzitutto dolore e morte. L’atto artistico non è solo godimento dello sguardo e dello spirito: è, in questo caso, un atto politico che usa le opere per dare voce a chi non ce l’ha. Mangeremo insieme le opere e le offriremo idealmente alla popolazione ucraina e ai suoi bambini, con l’augurio di una pace giusta e duratura. Ho conservato alcune testimonianze lette sui giornali e, come nell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, ho immaginato che le persone raccontassero ciò che gli era successo in forma poetica. Queste poesie saranno lette nel corso della mostra/performance. E dulcis in fundo: abbiamo pensato a un piccolo dono di dolciumi (caramelle, biscotti) da regalare ai bambini ucraini ricoverati negli ospedali, che saranno consegnati dall’Associazione Ucraina Calabrese.

Il pomeriggio sarà così organizzato:

  1. 17.00 – Saluti istituzionali
    Consulta Intercultura Comune di Cosenza
    Associazione Ucraina – CS
    Introduce Mimma Pasqua
  2. 17.30– Lettura in scena di documenti e poesie di Mimma Pasqua sulla guerra in Ucraina, a cura di Nicola Labate
    h. 18.30 – 19.15– Performance / consumazione condivisa delle opere di pane degli artisti

Performers: Alessandro Cosentini, Natascia Cuconato, Marta Tripicchio, Andrea Gualtieri, Carmela Turano, Mattia Bufano.

Coreografie di Natascia Cucunato. Abiti a cura di Mariarosaria Putignano e Gabriella Santelli (VERSUP).

Artisti partecipanti: Giuseppe Aiello, Claudio Angione, Francesca Campana, Liliana Condemi, Maria Rosaria Cozza, Emanuele De Stefano, Diego Ferrari, Gabriele Ferrari, Domenica Galtieri, Alfredo Granata, Luigia Granata, Domenico Grosso, Nicola Labate, Elda Longo, Lucia Paese, Catmela Mafrica, Sabrina Marotta, Massimo Melicchio, Assunta Mollo, Alba Nudo, Raffaella Piane, Ivana Ruffolo, Antonio Scarpino, Luigi Patitucci, Luciana Vita.

