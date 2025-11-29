A Cariati una giornata di educazione ambientale per gli studenti liceali “Il mare come risorsa culturale, scientifica ed economica”

Una giornata dal forte valore formativo ha coinvolto, giovedì 27 novembre, gli Studenti del Liceo Scientifico dell’IIS di Cariati (CS), chiamati a riflettere sul mare, sulla sua tutela e sulla necessità di preservare una risorsa tanto preziosa quanto fragile.

L’evento è stato promosso dal Gruppo di Azione Locale Pesca “GALP Calabria Jonica”, presieduto da Cataldo Minò, presente anche nella sua veste di Sindaco di Cariati, città che da quest’anno può fregiarsi dell’importante riconoscimento della Bandiera Blu.

L’iniziativa di educazione ambientale, rivolta alle giovani generazioni, rientra nell’intervento a titolarità “Comunità Marinare che crescono: comunicazione e divulgazione delle azioni del GALP Calabria Jonica e della Regione Calabria nell’ambito del PN FEAMPA 2021-2027”.

Il significato della giornata è stato arricchito dalla presenza del prof. Mario Maiolo, Ordinario del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente (DIAm) dell’Università della Calabria e Referente del Corso di Studi in Tecnologie del Mare e della Navigazione.

“L’economia del mare rappresenta il 10 per cento dell’economia nazionale – ha affermato il prof. Maiolo –. In Calabria, tuttavia, questa percentuale è molto più bassa, spesso a causa della mancata professionalizzazione. Con il nostro corso di laurea vogliamo invertire la tendenza! Il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, avendo nel suo DNA le tematiche dell’ambiente e del mare è fortemente coinvolto”.

L’ing. Gioia De Raffele del DIAm ha illustrato la struttura del corso e le prospettive professionali legate a questo percorso universitario, unico nel suo genere nel Meridione d’Italia.

“La peculiarità di questa triennale, al termine della quale il laureato sarà un tecnologo, è che si tratta di una laurea che serve ad avere una visione più ampia di approccio al mare: c’è l’economia del mare, c’è la biodiversità e un’apertura alle nuove tecnologie” ha spiegato l’ing. De Raffele.

Molto apprezzato dagli studenti l’intervento del Dr.Francesco Sesso, pluricampione mondiale di fotografia subacquea e ricercatore del progetto Ecosystem Tech4You – DIAm Unical.

Attraverso immagini straordinarie raccolte in anni di carriera internazionale – l’ultima medaglia d’oro ottenuta poche settimane fa ai Mondiali di fotografia subacquea in Spagna – Sesso ha mostrato come la fotografia subacquea rappresenti uno strumento fondamentale per la ricerca scientifica e per la conoscenza degli ecosistemi marini.

Nel suo intervento il Sindaco Cataldo Minò, anche Presidente del GALP Calabria Jonica, ha ribadito il valore unico del mare come risorsa scientifica, economica ed anche culturale. “Proprio perché così prezioso e insostituibile, il mare e l’ambiente richiedono tutela, conoscenza e responsabilità. Educare i giovani alla salvaguardia ed alla sostenibilità ambientale significa investire nel futuro delle nostre comunità. Bisogna costruire una vera cultura del mare fondata su rispetto, ricerca, innovazione dove la tutela dell’ambiente deve essere un impegno quotidiano” ha concluso Minò.

La Dirigente Scolastica dell’IIS di Cariati, prof.ssa Sara Giulia Aiello, ha espresso il suo apprezzamento per iniziative di tale valore: «Ringraziamo il Sindaco, i docenti universitari e gli organizzatori del Filmare Festival per aver coinvolto il nostro Istituto in un incontro di così alto profilo scientifico, educativo e culturale arricchito anche dalla proiezione di cortometraggi di grande qualità.”

Nella seconda parte dell’evento sono stati infatti proiettati alcuni cortometraggi vincitori delle ultime edizioni del Filmare Festival, organizzato da Enzo De Carlo e Beniamino Chiappetta. La rassegna, giunta alla quinta edizione, è dedicata a cortometraggi che raccontano il mare, l’ambiente e la loro tutela, e si distingue per il forte valore culturale, promuovendo tra i giovani la consapevolezza ambientale attraverso il linguaggio audiovisivo