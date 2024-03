e l’iniziativa a Rogliano sul rilancio della sanità regionale: “Necessità di proseguire il dialogo con istituzioni”

Competenze, confronto e proposte credibili sono i tre elementi che il <Comitato Cosenza Sud> ha rimarcato nel corso della conferenza stampa promossa nei giorni scorsi a Rogliano alla quale ha partecipato anche il portavoce di <Comunità Competente> Ruben Curia. Al centro della iniziativa il rilancio del sistema Sanità in Calabria e nell’area sud del capoluogo di provincia, ovvero, l’ottimizzazione della rete dei servizi territoriali e l’integrazione dell’offerta ospedaliera sulla base delle ultime disposizioni regionali e l’utilizzo dei fondi per la sistemazione delle infrastrutture, l’acquisto di attrezzature (in particolare per il P.O. Santa Barbara) e l’assunzione di personale. Il Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da Regioni e Province autonome (PP./AA.) Allegato 2 – sottoscritto il 30/05/2022 prevede, ricordiamo, l’acquisto di un sistema radiologico fisso e un ecotomografo. Il dottor Curia ha parlato di “Sanità in uscita” per ribadire il concetto di “Sanità che esce dagli ambulatori e va incontro al paziente” soffermandosi, ancora una volta, sulla necessità di affrontare le problematiche legate alla cronicità attraverso la prevenzione e il potenziamento della medicina territoriale. Giuseppe Tiano e Cristina Guzzo hanno sottolineato il contributo del <Comitato Cosenza Sud> (che già da tempo ha aderito al progetto di Comunità Competente) nell’ambito della discussione sulla riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali. Dopo la riapertura del Cento Dialisi, di competenza ASP, e del Punto Prelievi all’interno del nosocomio roglianese, si rafforza e si conferma la necessità di proseguire il dialogo con istituzioni, forze politiche e associazioni per l’ottenimento di ulteriori servizi sul territorio. E così da subito proseguire nel rafforzamento del Punto Prelievi in modo da renderlo ancora più fruibile con l’erogazione del servizio almeno cinque giorni alla settimana, assicurando ai cittadini la possibilità di prenotare le prestazioni nei vari Comuni con la riattivazione dei Centri Unici di Prenotazione (c.d. CUP) e il pagamento del ticket mediante installazione da parte dell’A.O. di un Totem touch screen per l’effettuazione del pagamento in loco della prestazione, evitando agli stessi pazienti di recarsi al Front Office Cup dell’Azienda Ospedaliera (Cosenza) e/o di intasare l’unico punto attivo per le prenotazioni e il pagamento ticket, per le prestazioni del punto prelievi, posto nel Distretto Sanitario Cosenza-Savuto (ASP). Il gruppo civico ha quindi rivendicato l’attuazione degli ultimi decreti regionali con tutte le previsioni per la rete territoriale (DCA n.197 del 12/07/2023) e nosocomiale per quanto riguarda il “P.O Santa Barbara” (DCA n.198 del 12/07/2023 Allegato 5: 20 p.l. Day Surgery multidisciplinare; 18 p.l. Medicina Generale; 11 p.l. Recupero Riabilitazione. Per quanto manifestato il Comitato chiede ai consiglieri tutti, di maggioranza e di minoranza, del Comune di Rogliano (in qualità di Comune capofila), di farsi promotori circa la richiesta di convocazione, in tempi rapidi, di un Consiglio comunale aperto sulla materia, auspicando a breve una ricomposizione sociale territoriale (Comitati, Associazioni, Istituzioni locali) per contribuire alla stesura di una riforma etica e organizzativa della Sanità a Sud di Cosenza.