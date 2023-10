Prime Minister Calabria: “Graduation Day” il 21 ottobre a Cosenza

Sabato 21 ottobre si svolgerà – al Museo del Fumetto di Cosenza dalle ore 16:30 – il “Graduation Day” della prima edizione di Prime Minister Calabria.

Tante le ragazze calabresi provenienti da diverse provincie della nostra regione che hanno partecipato con entusiasmo alla scuola di formazione politica – completamente gratuita – per giovani donne dai 14 ai 18 anni.

Durante i nove mesi del percorso, i cui incontri si sono articolati in diverse luoghi della Calabria e non solo, le ragazze di Prime Minister hanno esplorato i temi della disparità e degli stereotipi di genere partecipando a laboratori di leadership, femminismo intersezionale, public speaking, empowerment femminile e comunicazione gentile. Hanno riflettuto sui confini del loro essere donne, hanno imparato a riconoscerli lavorando insieme e confrontandosi. Hanno messo in discussione le loro convinzioni e condiviso ad alta voce pensieri, sentimenti e riflessioni. Senza remore.

Da queste emozionante esperienza ne è nato un podcast realizzato interamente da loro. In occasione del “Graduation Day” del 21 ottobre ne verranno riprodotti alcuni passaggi.

L’evento è aperto al pubblico ma è gradita prenotazione visto che i posti sono limitati, è dunque possibile registrarsi online al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-prime-minister-calabria-graduation-day-735302037187.