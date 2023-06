Mandatoriccio, sabato la passeggiata ecologica. Il sindaco: “Sulla tutela dell’ambiente serve l’impegno di tutti”

“Sulla tutela dell’ambiente comunità ed istituzioni locali non possono che privilegiare il gioco di squadra. Lo stato complicato per non dire emergenziale nel quale si trovano le risorse umane ed economiche della maggior parte dei i comuni meridionali e calabresi in particolare obbliga tutti a percorrere da protagonisti la via della collaborazione sulle grandi questioni di interesse generale e segnatamente la strada virtuosa del volontariato civico. Nessuna autonomia locale riuscirebbe ad affrontare le tante piccoli e grandi emergenze ambientali ereditate e più in generale la difesa e la prospettiva ecologica dei nostri territori. Serve la buona volontà e l’impegno concreto di tutti sia per prevenire tutte le fondi di inquinamento che troppo spesso imbruttiscono le nostre città, sia per diffondere senso civico e amore per la bellezza del nostro paesaggio e del nostro patrimonio storico e naturalistico”.

È quanto dichiara il Sindaco Aldo Grispino invitando tutti, dai giovanissimi agli anziani, a partecipare alla passeggiata ecologico che si terrà sabato 1° luglio sul lungomare Villaggio le Ginestre.

L’iniziativa è ideata, promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Ecoross Srl, società di gestione del servizio di igiene urbana, e con la partecipazione della Pro Loco Mandatoriccio e del coordinamento Donne Mandatoriccio.

Il ritrovo è previsto per le ore 9. A seguire sarà consegnato ai partecipanti il kit con gli strumenti per affrontare l’attività. La passeggiata avrà inizio alle ore 9,30 e terminerà alle ore 11 con una pausa break e la verifica dei rifiuti raccolti che saranno così differenziati e smaltiti con il supporto dei tecnici Ecoross.