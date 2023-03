Cosenza: torna a riunirsi mercoledì 15 marzo il Consiglio comunale per discutere e determinarsi sull’autonomia differenziata

Sarà dedicata all’autonomia differenziata, ex art. 116 comma 3 della Costituzione, la prossima seduta del Consiglio comunale convocata dal Presidente, Giuseppe Mazzuca, per mercoledì 15 marzo, alle ore 15,00. La massima assemblea cittadina si riunirà nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale di Piazza 15 Marzo, per l’indisponibilità della sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, attualmente interessata, come è noto, da lavori di riparazione strutturale. Il consiglio comunale sarà chiamato a discutere dell’autonomia differenziata e ad assumere le sue determinazioni a seguito dell’ordine del giorno che era stato presentato su richiesta dei Consiglieri Francesco Alimena, Giuseppe Ciacco, Antonietta Cozza, Massimiliano D’Antonio, Concetta De Paola, Mimmo Frammartino, Francesco Gigliotti, Assunta Mascaro, Daniela Puzzo, Roberto Sacco, Caterina Savastano, Gianfranco Tinto, Aldo Trecroci ed altri. La discussione sull’autonomia differenziata sarà preceduta da alcune comunicazioni all’aula del Presidente del Consiglio comunale Mazzuca.