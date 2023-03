Cosenza, sabato la presentazione dell’ultimo romanzo di Romana Petri

Sabato 11 marzo 2023 ore 18.30, presso la sede di Via Amerigo Vespucci n 10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco– Coop. V. Veneto presenta l’ultimo romanzo della scrittrice Romana Petri, intitolato “Rubare la notte”, edito da Mondadori editore 2023.

Conversa con l’autrice Giulia Polito, letture a cura di Cinzia Messina.

Il Circolo culturale G. Calarco ha il piacere di presentare, per la prima volta in Calabria, “Rubare la notte” bellissimo romanzo di Romana Petri candidato al Premio Strega 2023 su proposta della scrittrice Teresa Ciabatti con la seguente motivazione: «Romana Petri inventa un nuovo genere di biografia letteraria, il Tonio di Romana Petri guarda da più in alto possibile la sorte degli umani e pone le condizioni di una trasformazione rivoluzionaria, più forte del surrealismo, più forte di ogni paura che incatena alla terra, più forte della morte perché i bambini non hanno paura della morte. Scrittrice raffinata, in trentatré anni di carriera e venticinque libri, non ha mai ceduto alle mode, portando avanti una letteratura personalissima e consapevole».

Tutti sanno: che Antoine de Saint-Exupéry ha scritto Il Piccolo Principe, uno dei romanzi più popolari del mondo. Quello che non tutti sanno è che Antoine, familiarmente chiamato Toniò, è un personaggio che vale da solo una grande storia. Ed è la storia che Romana Petri ha scritto con la febbre e la furia di chi si lascia catturare da un carattere e lo fa suo, anzi lo ruba, tanto che il documento prende più che spesso la forma dell’immaginazione. Romana Petri costruisce e decostruisce, sgretola le regole della biografia, evoca e racconta amori, amicizie e sgomenti come dettagli di un appetito d’avventura mai sazio, si muove fra le date e dentro la Storia alla sola ricerca del principe che ha sconfitto la notte ed è entrato volando nell’infinito.

Romana Petri, scrittrice traduttrice e critico letterario, collabora con “Io Donna”, “La Stampa”, “il Venerdì di Repubblica” e il “Corriere della Sera”. I suoi romanzi sono tradotti in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Spagna, Serbia, Olanda, Germania e Portogallo. Tra le sue opere, Ovunque io sia (2008), Ti spiego (2010), Le serenate del Ciclone (2015, premio Super Mondello e Mondello Giovani), Il mio cane del Klondike (2017), Pranzi di famiglia (2019, premio The Bridge), Figlio del lupo (2020, premio Comisso e premio speciale Anna Maria Ortese-Rapallo), Cuore di furia (2020), La rappresentazione (2021) e Mostruosa maternità (2022).