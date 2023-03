A Casali del Manco (CS) la presentazione del percorso di costituzione della Cooperativa di Comunità

Casali del Manco scommette su un percorso di sviluppo locale che pone al centro le persone e la loro voglia di protagonismo sociale. L’amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Stanislao Martire presenta il percorso che porterà Casali del Manco a costituire la sua Cooperativa di Comunità, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di competenze e di bellezza del territorio, per migliorare la qualità di vita della comunità e promuovere anche occasioni di lavoro, in particolare per i giovani. Se ne parlerà venerdì 17 marzo, presso la Casa Comunale di Casali del Manco (CS), alla presenza di Maurizio Capelli e Gianluca Greco di Fondazione Futurae, di Daniele Donnici di Destinazione Sila e degli amministratori comunali.

Il Comune di Casali del Manco, borgo autentico e plurale, risulta assegnatario di un finanziamento di euro 1.500.000, derivante da avviso pubblico della Regione Calabria e destinato a realizzare, in forma integrata, il polo per la valorizzazione della qualità ambientale e della biodiversità agricola presso il Villaggio di Croce di Magara, la Cooperativa di Comunità e la Comunità Ospitale.

L’obiettivo strategico del progetto è costruire e attivare di una piattaforma di offerta e valorizzazione integrata, capace di avviare un processo di “destinazione” umana, turistica, ambientale e produttiva” che sia in grado di cogliere i bisogni della Comunità locale e di promuovere, soprattutto sul mercato nazionale, nuove opportunità economiche sostenibili.

L’evento del 17 marzo sarà un’occasione importante per avviare un primo confronto pubblico sulle opportunità offerte dalla futura cooperativa di comunità di Casali del Manco. Quindi si presenteranno le tappe per la sua costituzione che avverrà mediante atto notarile e sarà istituito un comitato promotore formato da cittadini, il cui compito sarà di coordinare la campagna di informazione sociale, la redazione del budget e il business plan della futura cooperativa di comunità. Il percorso verso la cooperativa di comunità è supportato da un piano di comunicazione online e a mezzo stampa e include un invito, recapitato nei giorni scorsi a tutti i tutti i cittadini di Casali del Manco, a sottoscrivere una formale manifestazione di interesse per le attività che poteranno alla costituzione della cooperativa.

L’evento si terrà a partire dalle ore 18.00 presso la Casa Comunale di Casali del Manco (CS), Località Trenta, Corso Umberto, 20 e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina “Comunità Ospitale di Casali del Manco”.