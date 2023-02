“Green Home Day”, all’Unical l’iniziativa del Polo di Innovazione per l’Edilizia Sostenibile

Il Polo di Innovazione per l’Edilizia Sostenibile – Green Home scarl – presieduto dal prof. Mario Maiolo, in collaborazione con Il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente (DIAm), diretto dal prof. Giuseppe Mendicino, ha inteso organizzare, per il prossimo 23 febbraio 2023, il GREEN HOME DAY, per divulgare le attività che svolge il Polo, a tre anni dall’avvio delle società di gestione, nata su iniziativa dell’Università della Calabria e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e di primarie aziende del settore dell’edilizia sostenibile quali Italbacolor s.r.l., IWT srl, Vega Energia s.r.l., Solaretika s.r.l. e Italcanapa Devolepment s.r.l., oltre 90 aziende aggregate.

L’evento si svolgerà presso l’University Club dell’Università della Calabria, a partire dalle 9.30 e sarà articolato in due momenti dopo i saluti istituzionali di Giuseppe MENDICINO, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente (DIAm) dell’Università della Calabria, Patrizia PIRO, Prorettore Università della Calabria Delegato al Centro Residenziale, Felice ARENA, Prorettore Università Mediterranea di Reggio Calabria Delegato al Patrimonio Edilizio, Anna PERANI, Dirigente Regione Calabria, Carlo DINOIA, Responsabile Asset Innovazione Fincalabra S.p.A., Pasquale COSTABILE, Presidente Ordine degli Architetti della provincia di Cosenza e di Marco Saverio GHIONNA, Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza.

Il primo momento della mattinata sarà dedicato alla presentazione delle cinque filiere in cui è articolata l’attività di Green Home con interventi dei referenti scientifici e aziendali delle iniziative in corso per mettere in evidenza le caratteristiche delle ricerche e le modalità di trasferimento tecnologico:

Filiera 1. Produzione di Pannelli e di Materiale da Costruzione con la Canapa: Giuseppe CHIDICHIMO, docente Unical, Maurizio SALICE, Italcanapa Development s.r.l.;

Filiera 2. Recupero e riqualificazione di edifici esistenti mediante l’impiego di sistemi di facciata multifunzione eco-compatibile innovativi: Patrizia PIRO, docente Unical, Antonio FRANZESE, Italbacolor s.r.l.;

Filiera 3. Recupero di scarti edili da demolizione e ristrutturazione: Salvatore CRITELLI, docente Unical, Marida BEVACQUA, Green Home s.c.ar.l.;

Filiera 4. Sviluppo di tecniche e impiego del legno calabrese certificato ai fini strutturali: Mario MAIOLO, docente Unical, Luigi IAVARONE, IWT s.r.l.;

Filiera 5. Diffusione di soluzioni di smart building e building automation per il comfort abitativo, la sostenibilità, il risparmio energetico e la sicurezza strutturale: Efrem CURCIO, Mario MAIOLO, Sergio SANTORO, Alessio SICILIANO, Salvatore STRAFACE, Docenti Unical, Daniele BASTA, Biologo Nutrizionista, Vincenzo REPACI, Lean s.r.l., Gilda CAPANO, Green Home s.c.ar.l.

Nella seconda parte dell’evento, al pomeriggio, saranno illustrati i progetti di Ricerca e Sviluppo finanziati dalla Regione Calabria e attualmente in fase di realizzazione: il progetto TOP FREE (Asse I, Obiettivo specifico1.1, Azione1.1.5) sarà illustrato da Patrizia PIRO, docente Unical, il progetto EcoCalMix (Asse I, Obiettivo specifico 1.1, Azione1.1.5) sarà illustrato da Mauro LA RUSSA, docente Unical, infine, il progetto ECORETI (Asse I, Obiettivo specifico 1.3, Azione1.3.2) sarà illustrato da Mario MAIOLO, docente Unical.

Nell’ambito dell’evento sarà ospitato un approfondimento tecnico su: “Criteri Ambientali Minimi (CAM): approfondimenti normativi e novità sui requisiti ambientali per la posa in opera di serramenti”, a cura di tecnici delle aziende Wurth e Wudesto.

La partecipazione all’evento garantisce il riconoscimento di CFP per gli iscritti all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Cosenza.