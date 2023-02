“Elementi di statistica ed epidemiologia”: il seminario a Cosenza

“Elementi di statistica ed epidemiologia” è il titolo del seminario svoltosi sabato mattina al Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza nell’ambito del progetto “Pre.Di.Re. Prevenzione e diagnosi delle malattie renali”, che ha visto come relatore dell’incontro il Prof. Giovanni Tripepi, Dirigente di ricerca presso l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Reggio Calabria.

Un’interessante opportunità per i circa 500 studenti del liceo cosentino che sono protagonisti di un progetto pilota di monitoraggio ideato e gestito da ASIT – Associazione Sud Italia Trapiantati e fortemente voluto dalla presidente Rachele Celebre e dal nefrologo Renzo Bonofiglio, in corso presso l’Istituto guidato da Aldo Trecroci e presso il Polo tecnico-scientifico “Brutium” diretto da Rosita Paradiso, firmatari di un protocollo specifico grazie al quale verranno monitorati circa 1000 studenti, coinvolti anche nel processo di raccolta e analisi dei dati scientifici raccolti.

«L’utilità di uno screening effettuato fra una popolazione adolescente – ha affermato il Prof. Tripepi – è duplice: da un lato si vanno ad identificare problematiche in una fase preclinica, senza presenza di sintomi, sui quali si può intervenire per modificare l’esito della malattia; dall’altro, altrettanto importante, c’è la possibilità di quantificare nei giovani i disturbi connessi alle malattie renali. L’intento è di estendere questa esperienza anche ad altre istituti calabresi: contiamo quindi molto sulla sensibilità delle istituzioni e della Regione a supportare questo progetto che già dai primi risultati si sta rivelando necessario».

«Questo progetto – ha spiegato la presidente dell’ASIT Rachele Celebre – nasce per diffondere la cultura della prevenzione. E per fare prevenzione servono contenuti. Per questo il prossimo 9 marzo, Giornata mondiale del rene, estenderemo lo screening anche ai docenti e al personale Ata degli istituti coinvolti nel progetto. Inoltre, per sensibilizzare sui temi della prevenzione e della donazione degli organi a scopo di trapianto, il 16 marzo il Teatro Rendano ospiterà un concerto di un orchestra di fiati il cui direttore è un trapiantato di rene».

Il progetto “Pre.Di.Re.” si avvale della collaborazione del Comune di Cosenza, in particolare dell’Assessorato alla Salute tramite la dott.ssa Maria Teresa De Marco, dell’Università della Calabria attraverso il Dipartimento di Farmacia, e dell’azienda Ecologia Oggi per lo smaltimento dei rifiuti speciali; si svolge con il prezioso supporto degli infermieri di area nefrologica e in partenariato con l’associazione di volontariato “Amici dei BAMBIni della chirurgia pediatrica”.