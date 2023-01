Weekend in white, a Castrovillari la terza edizione dell’evento sul destination wedding tra turismo e impresa

Si scaldano i motori per la 3^ edizione di Weekend in white, l’evento di destination wedding unico in tutta la Calabria che coniuga il lato turistico dei matrimoni, e la stessa promozione territoriale, a tutte le novità per gli sposi.

L’evento, giunto all’edizione numero 3, si svolgerà dal 6 all’8 gennaio a Castrovillari, presso il Déjà-Vu eventi e come sempre esporrà le novità e le tendenze per la stagione 2023, oltre a promuovere le migliori location e le bellezze del territorio, tra chiese, luoghi e angoli tutti da scoprire per il giorno più bello.

Weekend in white accoglierà coppie di futuri sposi, ma anche visitatori e curiosi a partire dalle ore 17 fino alle 20, che potranno visionare allestimenti e tutte le novità della prossima stagione, incontrando i tanti professionisti del settore presenti. Oltre 25, infatti, i fornitori presenti tra bomboniere, abiti, fotografie e video, gioielli, make up, cerimonia, allestimenti, musica e tanto altro ancora.

L’evento sarà l’occasione per presentare il logo ufficiale della neo nata filiera wedding di Confapi Calabria e l’agenda per il 2023 del presidente Danilo Di Marco, direttore artistico dello stesso evento. La terza edizione di Weekend in white introdurrà per la prima volta i DDM’s wedding awards, novità assoluta della manifestazione: “sono emozionato di tornare dove tutto è iniziato – ha dichiarato Di Marco ricordando la prima edizione svoltasi proprio a Castrovillari – per portare le novità della stagione 2023 e per lanciare i primi DDM’s wedding awards, il nuovo riconoscimento che verrà conferito a chi si distinguerà non solo nel mondo wedding ma anche nella società attraverso diverse categorie selezionate”.

Quest’anno la kermesse sarà impreziosita dalla partecipazione di nuovi partner e da veri e propri show che trasformeranno la manifestazione in un evento per tutti, in grado di incantare grandi e piccini attraverso il coinvolgimento delle attività commerciali locali.

“Sono lieto che il terzo Weekend in White sia stato patrocinato dalla ProLoco di Castrovillari e dal Comune, insieme alla Provincia di Cosenza, a Confapi Calabria e alle associazioni Artisti eccellenze calabresi, Artisti eccellenze in the world e AIWP, l’Associazione Italiana Wedding Planner – ha concluso il pluripremiato direttore artistico – ciò è sintomatico di una vera e propria rete tra istituzioni ed associazioni che fanno crescere l’evento esponenzialmente, rendendolo un riferimento per il destination wedding in Calabria”.