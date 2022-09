“Un Robot per amico”, a Corigliano-Rossano il workshop dell’artista internazionale Massimo Sirelli

Un artista che unisce la rabbia e l’istintività dei graffiti con la razionalità pulita della grafica. Massimo Sirelli, designer di fama internazionale – la sua “Family Robot 2019” è stata scelta, unica creazione italiana, come installazione permanente a Jumeirah Road a Dubai – un artista del riuso creativo e un fattivo autore della denuncia della cultura dello spreco, arriva con i suoi robot a Corigliano-Rossano, dove domenica 4 settembre terrà un esclusivo e imperdibile workshop, completamente gratuito.

Dalla Calabria Bellissima al Super Santos, dalle scatoline in numero limitato per l’Amarelli, agli scogli artificiali di Catanzaro colorati, una delle sue opere più belle la dipinge in live painting durante “La Tosca” in scena al Teatro Stabile di Torino. Oh Lady Mary è anche la sua prima opera in serigrafia, Sirelli realizza piccoli robot dai rottami che va in giro a raccogliere. Una lattina di coca cola, una scatola in alluminio per i biscotti, scatolette di tonno. Ma anche pezzi recuperati in qualche mercatino o nelle cantine che si vanno svuotare. Dai ferrivecchi a quello che resta di un elettrodomestico ormai inutilizzabile.

I robot creati da Sirelli entrano in una famiglia sul web, con l’iniziativa Adotta un robot. Tutte le sue creazioni hanno un nome, una scheda completa, con le caratteristiche anatomiche, dalle misure ai materiali utilizzati dall’artista. E tutti possono essere adottati, da un papà e una mamma che condividono l’arte del riuso e la lotta contro gli sprechi.

Il workshop con Massimo Sirelli, “Un robot per amico”, organizzato dall’associazione Terra e Popolo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si terrà domenica 4 settembre al Quadrato Compagna e sarà diviso in due sezioni, una al mattino a partire dalle 10, per gli adulti e una interamente dedicata ai più piccoli a partire dalle 16.

Durante il workshop Massimo Sirelli insegnerà a costruire un piccolo robot con materiali di riuso e riciclati.

Il workshop è completamente gratuito previa iscrizione alla mail prenotazioni.terraepopolo@gmail.com