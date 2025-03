Il Gran Carnevale di Zagarise si trasforma in una bella festa di popolo tra maschere, majorettes, musica, balli e buffet. Preziosa la presenza di giovani e anziani giunti da altri centri

È stato davvero un Gran Carnevale quello organizzato a Zagarise, suggestiva cittadina della Presila Catanzarese, che diventa sempre più attrattiva per le innumerevoli e prestigiose iniziative messe in cantiere dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Gallelli, di concerto con la Pro Loco presieduta da Salvatore Tozzo e con le Associazioni impegnate sul territorio. Una grande festa di Carnevale, Festa di popolo, promossa proprio dalla neonata Pro Loco di Zagarise in collaborazione con le associazioni Centro Anziani, La Zagara, l’Avis e l’ASD Zagarise; non più tardi di una settimana fa la Pro Loco aveva organizzato in grande stile la presentazione del sodalizio locale al meraviglioso Museo dell’Olio, che gestirà con l’apporto dell’amministrazione comunale.

Un euforico presidente Tozzo si è detto molto soddisfatto della presenza di quasi tutta la popolazione del centro presilano. Preziosa anche la presenza dei paesi vicini, con giovani ed anziani rigorosamente mascherati. Il corteo, con in testa le majorettes della città di Cosenza ed il gruppo giovani della Pro Loco, si è mosso tra canti e balli verso piazza Aldo Moro, dove ad accoglierli c’era il primo gruppo di maschere. Dopo la prima esibizione delle majorettes in piazza, il corteo ha proseguito il cammino verso il nord del paese, incrociando altri due gruppi organizzati che si sono aggregati, per continuare tutti insieme e raggiungere piazza Cesare Battisti, all’ombra della Torre Normanna. Il sostanzioso gruppo di figure mascherate, precedute dal simpatico mezzo appositamente approntato, pieno di palloncini colorati, si è portato in Piazza dell’Emigrante caratterizzata dalle sculture del famoso artista Luigi Verrino, dove è ubicato il Museo dell’Olio sede della Pro Loco. Qui, la folla si è fermata per assistere alla presentazione da parte del presidente Salvatore Tozzo della maschera zagaritana “Don Capanna”.

Si è poi proseguito lungo la strada di ritorno, in Piazza Aldo Moro, dove l’accoglienza del gruppo Royal Events Animation ha coinvolto tutti, grandi e piccini con musiche per tutti i gusti. All’interno del Museo Marz, il Centro anziani ha addobbato la sala con pareti colorate e palloncini; è quindi seguito un ricco buffet di dolci offerto dal Centro anziani e quello salato offerto dalla Pro Loco. Subito dopo, all’esterno, il Gruppo di animazione ha continuato ad allietare i presenti ma in particolare i bambini. Una giornata nel segno dell’allegria, sottolineata dalla gioia incontenibile di tutti i protagonisti. Scommessa vinta dunque, Zagarise ha vinto. Bella soddisfazione per il sindaco Domenico Gallelli, per il presidente della Pro Loco Salvatore Tozzo, per tutti i componenti delle associazioni, per tutti quelli che hanno collaborato e donato generosamente il loro contributo d’amore alla cittadina, per la buona riuscita di questa festa corale.