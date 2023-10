La città di Catanzaro si prepara a vivere la notte di Halloween: tutti gli appuntamenti a partire da domenica 29 ottobre

Anche la città di Catanzaro si prepara a vivere la notte di Halloween. Sono due, infatti, gli eventi che l’Amministrazione Comunale ha patrocinato e che si realizzeranno sul territorio comunale. Si parte da domenica 29 ottobre con “Aspettando Halloween 2023”, uno spettacolo organizzato da Cristian Napoli e che si terrà in Villa Margherita dalle ore 10.00 per poi ricominciare nel pomeriggio alle 15.30.

Nel corso della giornata, ci sarà una sfilata delle mascherine che avranno come protagonisti i più piccoli e i loro costumi che indosseranno per la festa. Ogni bimbo vestito a tema riceverà un piccolo dono speciale per ricordare questa giornata indimenticabile che sarà arricchita da palloncini incantati, animazione, baby dance, giochi a tema, bolle giganti e personaggi a tema Halloween.

Martedì 31 ottobre invece sarà l’associazione culturale “Trampolieri dei templari” ad andare in scena nelle Gallerie del San Giovanni con uno spettacolo dal nome “La notte dei tempi”. Dalle 17.30 alle 23.00 le suggestive gallerie saranno aperte per un percorso animato nelle sale che faranno rivivere in modo alternativo e a tema uno dei gioielli della città. Il costo del biglietto è di 6 euro.