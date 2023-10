“Il Contabile della ‘Ndrina” a Lamezia Terme

“Il Contabile della ‘Ndrina” un libro rivolto soprattutto ai giovani, dove c’è il bene ed il male della Calabria, ma soprattutto c’è il messaggio di speranza che ricerca una complicità positiva tra tutti quelli che ogni giorno vivono e lavorano dalla parte giusta della società.” un lavoro in parte tratto dalle note di archivio dello storico Foca Accetta edito da li edizioni, il nuovo marchio di Libritalia e scritto in forma romanzata e facilmente fruibile da Luciano Prestia. alla sua seconda ristampa fara’ tappa a Lamezia Terme nel centralissimo Chiostro della letteratura in una serata autunnale organizzata dall’Agenzia Generali di Lamezia Terme.

Dalle affermazioni consegnate ai social dell’editore Enrico Buonanno,

“Il Viaggio del Contabile è molto lungo e difficile, sceglie spesso i territori dove è importante parlare di ‘ndrangheta, dove è difficile innescare quei meccanismi virtuosi in grado di far respirare quella semplice libertà, la normalità”.

Si sofferma ed evidenzia lo scrittore Luciano Prestia,

“Nei giovani risiede la speranza che la Calabria, un giorno non molto lontano, si affranchi dalla ‘ndrangheta. Nonostante l’enorme lavoro delle Procure e delle forze dell’ordine, ancora c’è tanto lavoro da fare.”

Dopo il Salone del Libro di Torino, e la presentazione di successo a Vibo Valentia, giorno 27 ottobre a Lamezia Terme incontrerà i cittadini in una serata condotta della giornalista Francesca Lagoteta che converserà con l’autore insieme al giornalista scrittore Antonio Cannone e al Procuratore della Repubblica Marisa Manzini.

Per l’occasione la serata sarà allietata dal violino del M. Antonella Berlingieri e dalla colonna sonora dell’artista calabrese Darman che accompagna le presentazioni del volume.