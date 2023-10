“La nascita dell’università di Catanzaro, domani l’incontro al campus “Salvatore Venuta”

A distanza di 50 anni dalla nascita del consorzio per la libera università di Catanzaro nella giornata di domani, venerdì 20 ottobre alle ore 9:00, presso l’aula magna “Giovanni Paolo II” del campus universitario “Salvatore Venuta” si terrà il convegno dal tema “La nascita dell’università di Catanzaro”. Durante l’incontro si racconterà come un giudice “visionario” ed amante della sua città insieme ad un gruppo di amici hanno dato vita al consorzio della Libera Università con inizio nel lontano 1973 dei corsi di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Pedagogia, Medicina e Chirurgia. E come un gruppo di studenti di medicina, nel 1976, impedì la chiusura dell’ultimo corso rimasto attivo e lottò per la statizzazione dell’università di Catanzaro. Senza di loro la storia della città sarebbe stata diversa e l’università un sogno.

L’iniziativa organizzata dal centro studi formazione è patrocinata dall’UMG, dalla Regione Calabria, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Provincia e dal Comune di Catanzaro, dall’ordine dei medici e odontoiatri di Catanzaro e dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Interverranno il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente della Provincia di Catanzaro, Mario Mormile, il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo, il Commissario dell’Azieda U.O. “Dulbecco” Vincenzo la Regina, il presidente dell’ordine degli avvocati di Catanzaro Vincenzo Agosto, il Presidente OO.MM. Vincenzo Ciconte e Donato Veraldi già componente del direttivo del consorzio universitario di Catanzaro. Introdurrà i lavori Piero Canino Direttore dei corsi di Medicina, Scienze Politiche e Pedagogia e modererà Valerio Donato professore ordinario di Diritto Privato.

Concluderà i lavori il Magnifico Rettore dell’UMG Giovambattista De Sarro