Primarie Pd, i cuperliani di Lamezia Terme: “Nessun apparentamento in vista del ballottaggio”

“Si è svolta mercoledì sera, alla presenza di Gianni Cuperlo, una bella e partecipata assemblea on line con oltre 500 persone per decidere su cosa fare per le primarie di domenica 26.

Dopo un’ampia discussione, durata oltre quattro ore, nella quale si sono susseguiti interventi particolarmente interessanti, si è convenuto, di non fare nessuno apparentamento.

Sarebbe stato più facile trattare un pacchetto di posti nell’Assemblea Nazionale o nella Direzione, ma questo modo di fare non ci appartiene. Per noi la coerenza e la responsabilità sono dei valori irrinunciabili.

Noi abbiamo contestato le regole che hanno accompagnato questo congresso, che così come è stato impostato ha finito per ridursi ad un “derby” tra due candidati, piuttosto che rappresentare un’occasione di costruire una prospettiva per il futuro analizzando gli errori e i limiti del passato.

Si è preferita, invece, ancora una volta, una prova di forza piuttosto che di idee.

Se ci spostiamo dal piano nazionale a quello locale, non possiamo ancora una volta non registrare la marginalità del nostro partito in ambito provinciale e regionale. Infatti, nonostante il circolo di Lamezia rappresenti più di un terzo degli iscritti dell’intera provincia, il primo dato certo di domenica è che Lamezia non esprimerà nessun rappresentante nell’ Assemblea Nazionale.

Così come ci sembra davvero ‘’provocatorio’’ l’appello fatto sui social di andare a votare uno dei due candidati, da chi premette che mai ha fatto parte del PD e forse mai ne farà parte, quasi come se la militanza e la coerenza fossero non già valori da preservare ma qualcosa da cui prendere le distanze.

Non funziona così.

Tutto questo non significa per noi un disimpegno, anzi ci auguriamo che domenica ci sia una grande partecipazione e invitiamo chi ha sostenuto Cuperlo nel primo turno ad operare una scelta libera secondo le proprie convinzioni, ribadendo che se qualcuno ha sponsorizzato altri candidati di differenti mozioni lo ha fatto a titolo personale e non per conto del gruppo o della mozione.

Noi, a prescindere da chi sarà il vincitore, continueremo, già da lunedì, il nostro impegno per dare credibilità e rilancio a questo partito. Porteremo avanti con forza e determinazione le nostre idee per la costruzione di un centro sinistra capace di ritornare a governare questa città”.

E’ quanto si legge in una nota del Comitato Gianni Cuperlo Segretario di Lamezia Terme.