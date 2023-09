L’ex atleta olimpionica Calligaris effettua traversata tra Sicilia e Calabria: “A Reggio le istituzioni locali hanno ignorato la nostra iniziativa”

“A Messina abbiamo ricevuto un’accoglienza molto affettuosa. Anche le istituzioni ci sono state vicine. Dispiace che a Reggio Calabria, le istituzioni locali, come il Comune o la Città Metropolitana non ci abbiano mai fatto sapere nulla. Eppure le avevamo informate di questa nostra manifestazione che intendeva celebrare gli atleti azzurri di tutte le epoche e tutte le età e i 75 anni di fondazione dell’Associazione che ho l’onore di presiedere, che raggruppa gli Atleti olimpici e Azzurri d’Italia”.

Lo ha detto Novella Calligaris a margine della traversata effettuata stamane tra le due sponde Punta Faro, in Sicilia, e la spiaggia di Porticello a Cannitello di Villa San Giovanni, in Calabria.

“Ho avuto accanto molta gente – ha aggiunto l’ex atleta olimpionica – a cominciare dai soci locali, tra Messina e Reggio Calabria, dell’Associazione Atleti olimpici e Azzurri d’Italia, e tanti altri che mi hanno affiancato per la riuscita di questa manifestazione, che non era e non voleva essere una gara, ma una ulteriore sfida, vinta”.