XIV edizione del Be Alternative Festival

Un grandissimo successo quello della XIV edizione di Be Alternative Festival, l’evento promosso dall’Associazione Be Alternative che ha fatto registrare lungo tutti gli appuntamenti in cartellone oltre 7000 presenze. Un festival che si conferma appuntamento di calibro nazionale per la musica dal vivo in Calabria e la valorizzazione in chiave turistico-culturale del suo territorio di riferimento.

Dall’incendiario show dei Coma Cose nel cuore della città dei bruzi, al live senza tempo di Alan Sorrenti al Parco Fluviale di Rende, che ha aperto la rassegna, seguito nello stessa location anche dal rap conscious di Murubutu e Mattak, e passando per i Savana Funk all’UNICAL. E poi il viaggio lungo i meravigliosi luoghi dell’altopiano silano con una serie di concerti itineranti con protagonisti: Erio, Galapaghost, Kety Fusco, Guinevere, The Dark Mountain Bros e Luke Hilly & The Cavalry, che hanno permesso ai numerosi visitatori di godere di meravigliosi scenari naturalistici, visitare luoghi unici come la Riserva FAI I Giganti della Sila, viaggiare a bordo dello storico Treno della Sila, scoprire attraverso escursioni e visite guidate le aziende agricole del territorio, come Fattoria Pupo e Terre D’Altopiano Agricola Scrivano.

Fiore all’occhiello di Be Alternative Festival è stata soprattutto la due giorni conclusiva del 29 e 30 luglio in una splendida venue immersa nel cuore della Sila, la frazione di Campo San Lorenzo del comune di Spezzano della Sila (CS). Sulle rive del Lago Cecita migliaia di persone provenienti da tutta la regione e non solo, sono accorse a godere della due giorni che ha visto protagoniste in assoluto le rotte musicali contaminate, tra funk, jazz e neapolitan power della live band dei Nu Genea e il live iconico di una delle formazioni simbolo del pop alternativo italiano come i Baustelle. Con loro sul palco anche il cantautorato altrettanto iconico di Dente, la sensibilità rock di Emma Nolde, il funk-soul dei The Tangram e i dj-set ricercati e ricchi di groove di Coco Maria e Fabio Nirta.

La due giorni del festival ha fatto oltretutto registrare all’interno delle strutture ricettive del Comune di Spezzano della Sila il tutto esaurito. L’evento punta a diventare sempre più green mettendo in campo nel prossimo futuro strategie di sostenibilità che vadano in una direzione di festival completamente plastic free: una mission questa che sarà perfettamente integrata con le misure già adottate, come la riduzione dell’impatto sonoro e dell’inquinamento luminoso, il totale utilizzo nell’area food a cura di Gal Sila di percorsi eno-gastronomici rigorosamente a km 0, allestimenti sostenibili, cura e raccolta differenziata nei luoghi dell’altopiano.

Ultima tappa dell’estate 2023 di Be Alternative è “Be Color” una partnership importante realizzata insieme a Color Fest, nata con l’intento di condividere l’organizzazione e la produzione di alcuni eventi musicali dell’estate calabrese. Il primo annuncio è una dichiarazione di intenti, qualità e indubbio rilievo internazionale: il 13 Agosto l’unica data del centro-sud Italia a Maida (CZ) dei Franz Ferdinand, la celebre band nata nel 2003, icona dell’ultimo ventennio di indie-rock britannico.