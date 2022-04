Catanzaro, domani interruzione idrica nell’area sud

Domani, mercoledì 27 aprile, dalle ore 13 fino presumibilmente al tardo pomeriggio, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua in parte della zona sud per consentire dei lavori sui nodi idrici in via Magenta. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, specificando che a risentire dei disagi saranno l’area sud del quartiere Corvo, a partire da “L’Artista du Pain” fino al Centro Commerciale “Le Fornaci”, e le località Aranceto e Fortuna, nello specifico via Istria, via Ravenna, via Sorrento e via Sardegna. L’intervento rientra nell’ambito dei lavori di ingegnerizzazione della rete idrica comunale.