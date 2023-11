Domotek Volley: sabato al PalaCalafiore contro il coriaceo Datterino Letojanni

La capolista del girone I in Serie B di volley, torna sul parquet del PalaCalafiore sabato alle 18:00. Settimana particolare per la Domotek Volley Reggio Calabria, reduce da un weekend da spettatrice. Il concerto di Ligabue ha fatto traslocare gli uomini del coach Antonio Polimeni a Cinquefrondi, per sostenere i primi due allenamenti settimanali. Nel tardo pomeriggio, la squadra si ritroverà a Pentimele.

Ingresso libero sabato per il match contro Datterino Letojanni, ufficiali di gara Andrea De Nard ed Erika Burrascano. Quella siciliana è l’unica formazione a non aver mai riposato, con 15 punti conquistati in 8 turni. La Domotek è prima a 18 punti come l’Aquila Bronte, entrambe con 6 gare disputate, ma il sestetto reggino è l’unico a non aver lasciato nemmeno un set.

p.f.