Tonno Callipo Calabria Volley, parla coach Piccioni: “Bisogna credere nella forza del gruppo”

Volge quasi al termine la seconda settimana di preparazione della formazione maschile della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, che disputerà il torneo di serie B Maschile, oltre alla Serie C ed alle categorie giovanili. Per il terzo anno consecutivo il tecnico Francesco Piccioni siederà sulla panchina giallorossa. Duplice l’obiettivo che si pone la società giallorossa: intanto quello consolidato di consentire ai tanti giovani calabresi e non di praticare il proprio sport preferito e, chissà, cullare il sogno di scalare le categorie superiori; dall’altro lato, il traguardo più prettamente agonistico è di mantenere la categoria, cercando magari di ottenere qualche soddisfazione in più rispetto agli ultimi anni grazie anche all’innesto di alcuni giocatori di esperienza.

La preparazione è iniziata lo scorso 29 agosto tra sala pesi, tecnica e tattica sul rettangolo di gioco ed è proprio coach Piccioni ad illustrare l’andamento del lavoro di questi primi giorni di lavoro. “Possiamo sicuramente ritenerci soddisfatti finora – inizia il tecnico giallorosso –, come staff stiamo lavorando in sintonia per permettere alla squadra di raggiungere nel minor tempo possibile un buon condizionamento generale. Stiamo rispettando la tabella di marcia per smaltire al più presto le tossine del riposo estivo. In particolare, dopo una prima settimana di lavoro principalmente fisico e tecnico, senza salti per preservare le articolazioni, ed alternando sedute in palestra pesi, piscina e palazzetto, a partire da questo microciclo abbiamo poi inserito qualche salto ed i ragazzi stanno rispondendo bene, dimostrando una buona propensione soprattutto in difesa. Nel breve periodo incrementeremo i carichi di lavoro ed al contempo costruiremo il nostro sistema di gioco”. Chiaramente servirà anche il conforto del “campo” e dunque inizieranno a breve anche gli allenamenti congiunti per provare uomini e schemi. “Appunto – spiega Piccioni – per verificare i nostri progressi abbiamo previsto alcune amichevoli con le altre squadre calabresi che parteciperanno al campionato nazionale di Serie B, lo faremo già a partire dalla prossima settimana. L’obiettivo naturalmente è quello di testare sul campo lo stato di forma e capire su cosa focalizzarsi per innalzare il nostro livello di gioco. Quello che sto allenando – sottolinea il tecnico giallorosso – è sicuramente un buon gruppo: i ragazzi stanno imparando a conoscersi sia tecnicamente che caratterialmente. Si tratta di una squadra abbastanza eterogenea: c’è chi è più riservato, chi più esuberante; lo spirito finora è buono ma come sempre sarà il campo a darci qualche indicazione in più al riguardo. Sto cercando – conclude Piccioni – di inculcare un concetto naturale e semplice allo stesso tempo, quello di saperci porre positivamente rispetto ai compagni soprattutto nelle difficoltà, che inevitabilmente troveremo lungo il nostro cammino, che andranno affrontate e soprattutto superate ragionando da squadra”.