Reggina Talk torna alle 19: crisi di risultati, deferimento e i successi degli ex amaranto

Dopo la pausa in concomitanza con la sosta di campionato, Reggina Talk torna stasera alle 19:00 sulla pagina facebook del Dispaccio. Reggina reduce dall’ennesima sconfitta, stavolta per mano del Genoa vicecapolista, ed ormai proiettata al recupero di mercoledì a Perugia. Attesa anche per i provvedimenti della giustizia sportiva, sia per il pronunciamento sulla scadenza federale bucata il 16 febbraio, sia per il probabile successivo deferimento riferito a quella del 16 marzo.

Ne parleremo con Gianluca Savoldi, reduce dal primo posto nel campionato Primavera 3 con il Renate. Valerio Piccioni, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto sui pronunciamenti della giustizia sportiva. Cesare Di Cintio, noto avvocato ma anche commissario della Lega Ciclismo: con lui parleremo anche dell’imminente Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio.

p.f.