Ex Reggina: impresa del Renate di Gianluca Savoldi, primo posto in Primavera 3

Davide batte Golia al quadrato. Infatti sono due i colossi messi in riga dal Renate di Gianluca Savoldi, che ha chiuso al primo posto il girone A del torneo Primavera 3. Superando il Piacenza all’ultimo turno, è stato possibile mantenere la testa della classifica di un punto davanti al SudTirol, 47 a 46. Il Modena, altra compagine la cui prima squadra milita in Serie B, ha visto la propria Under 19 piazzarsi terza a quota 41.

Si tratta di un vero e proprio exploit per la formazione allenata dall’ex attaccante della Reggina, capace di ammutolire l’ex San Paolo di Napoli nella sfida promozione del 2002. Il Renate ha partecipato al Primavera 3 da ripescato. Calcio propositivo e difesa a tre ne hanno caratterizzato il percorso, con qualche ragazzo già convocato in prima squadra.

Adesso scatteranno i playoff promozione, con il Renate che entrerà in gioco soltanto in finale. Nell’altro girone, dominio del Palermo con 51 punti davanti al Bari, fermatosi a 46. I ragazzi di Savoldi sono chiamati all’ultimo sforzo, che porterebbe la compagine della città di Meda ad uno storico quanto meritato salto di categoria a livello giovanile.

p.f.