Reggina, il valzer delle punte: il nome nuovo è l’austriaco Pink

Danubio amaranto. È il caso di dirlo, considerando che la Reggina si è rivolta al mercato austriaco per completare la propria batteria di attaccanti. Diciamo subito che, rispetto a qualche ora fa, sembra stoppata la pista che conduceva al 20enne Marin Ljubicic del Lask Linz.

Un’altra trattativa portata avanti in gran segreto è quella per Markus Pink, 31enne capocannoniere della Bundesliga austriaca. È in scadenza con il Klagenfurt. Tutt’altro tipo di profilo rispetto a Ljubicic, essendo più un uomo d’area.

Con La Mantia sempre in ballo ma i cui costi complessivi appaiono superiori, c’è solo da seguire gli ultimi dischi della playlist. Nella mattinata, in vetta c’è Pink. Il calciomercato suonerà fino alle ore 20:00 di oggi.

p.f.