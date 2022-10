Reggina. il regalo di Natale è l’Inter: amichevole il 22 dicembre tra i fratelli Inzaghi

Un appuntamento concordato da tempo. Già in estate, nell’ambito dell’operazione che ha portato Giovanni Fabbian in prestito secco in Calabria, la Reggina ha chiesto all’Inter la possibilità di giocare un’amichevole. Nell’impossibilità di raccogliere l’invito a calendario estivo ormai definito, il club meneghino sarà in riva allo Stretto nella prima occasione utile: ossia il 22 dicembre, poco prima di riprendere il campionato di Serie A dopo la sosta per la Coppa del Mondo.

L’Inter si preparerà a Malta, nelle prime due settimane di dicembre. Di rientro in Italia, giovedì 22 dicembre in notturna, l’impegno presso lo stadio “Oreste Granillo”. Per la Reggina è la data perfetta. Dopo il già calendarizzato 18° turno di B in casa contro il Bari, sabato 17 dicembre alle 20:30, ci sarebbero nove giorni di spazio prima di Ascoli-Reggina del 26 dicembre. Dopo quella data sarebbe impossibile, dato che tutte le squadre di B concederanno una settimana libera ai propri tesserati.

Incastro perfetto anche in virtù della probabile presenza di tanti reggini fuori sede, di rientro per il periodo natalizio. Ovviamente ad affascinare la sfida sarà l’incrocio tra fratelli allenatori: Pippo e Simone Inzaghi potranno sfruttare l’impegno lavorativo per abbracciarsi per la prima volta a Reggio Calabria.

