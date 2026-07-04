Reggina: lungo colloquio tra Lotito e mister Cudini

di Paolo Ficara – Il nodo allenatore sta per essere sciolto, in casa Reggina. In attesa dell’annuncio di Giancarlo Romairone come nuovo direttore sportivo, per la panchina si allontana il sogno Mimmo Toscano. Mentre non prende forma l’idea che porta a Luciano Zauri.

Nella giornata di venerdì, il presidente Claudio Lotito avrebbe incontrato Mirko Cudini. Un colloquio durato ben otto ore, con l’ex tecnico di Fidelis Andria e Foggia. Ultima stagione iniziata sulla panchina del Giugliano, ma durata poco. Cudini ha quasi sempre allenato in Serie C.