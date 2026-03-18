Ragazza travolta e uccisa a Reggio Calabria: si cerca pirata della strada

Una giovane donna e’ stata travolta e uccisa a Reggio Calabria da un pirata della strada che ora e’ ricercato dalla polizia locale. L’incidente mortale si e’ consumato nella notte appena trascorsa, intorno alle 3, in viale Calabria. La vittima, una ragazza finlandese di 29 anni, che, secondo quanto appreso, mentre stava attraversando la strada, e’ stata travolta da un mezzo. Senza prestare soccorso il conducente si sarebbe dato alla fuga. I medici del 118 intervenuti non hanno potuto purtroppo fare altro che constatare il decesso della giovane. La polizia locale, oltre a eseguire i rilievi dell’incidente, sta visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di risalire all’identificazione della persona alla guida dell’automobile.(AGI)