“E’ l’essere, l'esperienza viva, che determina la coscienza e non, viceversa, la coscienza a originare dal nulla le idee” - Lev Trotsky
HomePrimo PianoForte scossa di terremoto al largo delle coste calabresi: magnitudo 5.1
Primo Piano

Forte scossa di terremoto al largo delle coste calabresi: magnitudo 5.1

Un terremoto di magnitudo 5.1 è avvenuto alle 5.53 lungo la costa della Calabria sud orientale, con epicentro un punto al largo della costa ionica, a circa 65 chilometri da Reggio Calabria. La scossa è stata registrata in mare dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di 65 chilometri ed è stata avvertita su tutto il territorio regionale.

Nessuna segnalazione di danni dopo il terremoto di magnitudo 5.1 registrato a oltre 20 chilometri dalla costa ionica calabrese. Lo ha detto all’ANSA il capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella che sta seguendo le verifiche dalla Sala operativa di Catanzaro. “Nonostante la scossa sia stata in mare, e questo sicuramente ha aiutato – ha detto Costarella – ho disposto le verifiche nelle aree più vicine e non ci sono segnalazioni di danni. Ho sentito anche la commissaria dell’Asp di Reggio Calabria e anche per l’ospedale di Melito Porto Salvo non ci sono segnalazioni”.

Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Mercato comunale di Cassano all’Ionio, da domenica 11 gennaio si cambia percorso in via sperimentale: si terrà su via Amendola (dal Comune) e Corso...

Riaperta la scuola dell’infanzia di Scido

Domenica alle 19 il derby più importante per la Puliservice

Camini (RC): occultava armi clandestine e una penna pistola. Arrestato un insospettabile

Musica, danza e Made in Italy: il Polo Liceale Campanella Fiorentino di Lamezia investe sul futuro dei giovani

Rolando Bianchi a Tris TV: “Foti mi convinse con un pugno sulla spalla. Reggina attuale? Vorrei rivedere l’ambiente del 2007”

Bambino di 22 mesi costretto a curarsi a Napoli, l’appello dei genitori al sindaco di Cosenza. Franz Caruso: “Dobbiamo costruire una sanità efficace ed...

Ospedale di Polistena, Falcomatà al Comitato dei sindaci Asp: “Servono soluzioni strutturali”

Mimmo Rotella, il volto dell’arte: autoritratti in mostra alla Casa della Memoria

Totem informativi nelle autostazioni, Campanaro replica a Scutellà: “Polemiche ideologiche, i fatti ci danno ragione”

“La musica, un’emozione che cura”: le note del Trio Tchaikovsky arrivano all’Ospedale di Soveria Mannelli

Nasce a Locri il CISDA, Centro per lo studio della documentazione archivistica

Filippo Veltri e “Il caso Calabria” aprono il 2026 della Fondazione Premio Sila

Provincia di Cosenza, Lamensa incontra funzionari e E.Q.: “Garantire continuità amministrativa”

Serie C Femminile: Pallavolo Rossano inaugura il 2026 in casa contro l’insidiosa Silan Volley

Salute e ambiente, Laghi: “Sull’installazione degli impianti radioelettrici serve trasparenza e partecipazione democratica. La Regione impugni una norma ingiusta”

Abusivismo edilizio e legalità: il 14 gennaio a Catanzaro la presentazione del dossier “Abbatti l’abuso in Calabria”

Call center Enel, Bruno: “Una bomba sociale pronta a esplodere, al centro ci sono le persone”

Elisuperficie di Cariati, conclusa l’analisi tecnica per l’attivazione del servizio sanitario

Serie B1 femminile, la Tonno Callipo riparte da Magione per difendere l’imbattibilità

Conto Termico 3.0, audizione in Commissione Ambiente: ANCE Giovani illustra le opportunità per Reggio Calabria

Allarme negli ospedali di Locri e Polistena, il Pd metropolitano: “Emergenza grave, serve mobilitazione permanente sui territori”

A Giovino arriva “Marecross”. Battaglia: “È la vocazione sportiva di Catanzaro”. Iemma: “La risorsa mare su cui investire lungo tutto l’arco dell’anno”

Nasce a Reggio Calabria il “Social Point – Casa delle Donne”

Contributi per eventi e manifestazioni, il sindaco di Vibo Valentia Romeo ringrazia la Camera di Commercio: “La loro collaborazione un grande segnale per la...

Arriva a Cosenza “Tutti cantano Sanremo” con l’orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”

Galiano (Ance Cosenza): “Preoccupazione per caro gasolio, tagliare le accise per l’uso industriale”

Trasporti, Scutellà (M5S): “Totem informativi? Priorità della Regione dovrebbero essere altre”

Delegazione Gioventù Nazionale Cosenza partecipa a manifestazione organizzata da Insieme per il Venezuela e Piattaforma Unitaria

Greco (Casa Riformista-Italia Viva) chiede atti CdA Sacal: “Agisce davvero nell’interesse dei calabresi?”

Intimidazioni agli amministratori locali, senatrice Minasi (Lega): “Promuoverò audizioni in Commissione Antimafia. Questi episodi non sono solo cronaca nera, ma un problema di democrazia”

Il Coro liturgico “Tre Campanili, un solo Cuore” in concerto: il Natale nella tradizione popolare siciliana a Cannavò

“Ho vinto”: Lorenzo Fortuna si racconta in un libro autobiografico. Il volume presentato a Cosenza è edito da Pellegrini Editore

Il 18 gennaio a Bianchi (Cs) masterclass del batterista di Vasco Rossi, Donald Renda

Assaltano e fanno esplodere un bancomat nel Catanzarese

A Castrovillari la “Befana del poliziotto”

Il 12 gennaio a Verbicaro si discute di tributi consortili

Avvio raccolta differenziata nella zona di Crotone Nord

Pagamenti Online Casinò: Errori da Evitare | Guida Sicura

Spari al rione Marconi a Reggio Calabria: 22enne agli arresti domiciliari

Assalto all’Atm dell’ufficio postale di Lauropoli: il Sindaco di Cassano Gianpaolo Iacobini scrive a Poste chiedendo l’immediata attivazione del turno pomeridiano nell’ufficio di Cassano...

Sequestrata nel Cosentino un’attività di gestione di rifiuti abusiva

Dierre, coach Inguaggiato esalta il gruppo: “Prova difensiva maiuscola”

Cosenza: la Biennale di Incisione CALCO giunge alla sua seconda edizione

Ex Reggina: Rolando Bianchi ospite di Tris TV, parlerà anche del nuovo acquisto Guida

Traffico reperti archeologici: Riesame scarcera tutti indagati

Mercato del Lungo Busento: proficuo incontro a Palazzo dei Bruzi del Sindaco Franz Caruso con commercianti e rappresentanti delle associazioni di categoria

La Reggio BiC torna in campo a Giulianova: sfida chiave per la Coppa Italia

Controlli straordinari a tappeto nei locali pubblici di Rende

Bonifica della fiumara Novito, consegnati i lavori

Stazione ferroviaria, completata la bonifica: Franz Caruso: “Nella mia azione amministrativa il decoro urbano è una priorità quotidiana”

AMC S.p.A.: al via dal 12 gennaio 2026 il nuovo sistema di sosta al Piazzale Campo Scuola con servizio navetta sperimentale

Seducono i “Cornetti” messi in scena dagli Amici del Teatro di Sersale applauditi da ben 500 spettatori

Gelata nella Sibaritide: il Comune attiva verifiche e controlli

Bonifica del fiume Corace: 200 mila euro al Comune di Catanzaro per il ripristino ambientale delle sponde

Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “850.000 euro a scuola, sport e socialità nel Vibonese”

Sabato mattina l’inaugurazione del nuovo Circolo Pd di Reggio Campi “Rocco Pugliese”. Bonforte: “Un presidio politico e sociale per rafforzare il radicamento democratico sul...

Il vicedirettore nazionale dell’Agenzia Giornalistica Italia (Agi), Rosario Stanizzi, festeggia a Cropani suo paese natale

Alta Velocità, Madeo (PD): “La Regione difenda il nostro diritto alla mobilità”

Dipendenze in Calabria, l’allarme del CREA: “Età del primo contatto a 12 anni, boom di cocaina e l’ombra del fentanyl”

Un gennaio tra prosa, musica e nuovi linguaggi al Teatro Politeama di Catanzaro

Callipo premia i collaboratori di tutto il gruppo

Catanzaro, riflettori accesi a Natale anche sul Politeama. Palaia: “Ma i teatri calabresi attendono ancora la legge regionale che dia loro certezze e ne...

Catanzaro ricorda Mimmo Rotella: il sindaco Fiorita accoglie la figlia del maestro Asya Rotella nel ventennale della scomparsa

Cinquefrondi saluta le festività: un successo straordinario all’insegna della partecipazione riconosciuto da tutto il territorio

Ali di Vibonesità: “Il territorio deve rompere il muro del silenzio e dell’incapacità contro la cattiva sanità”

Gelata nella Sibaritide, Pesce: “Verificare immediatamente i danni e chiedere lo stato di calamità naturale”

Mutua Sanitaria Cesare Pozzo ETS: assegnate le borse di studio 2025 ai soci e ai figli dei soci in Calabria

Reggina: Guida in città per la firma, sarà disponibile contro la Nissa

Dierre Reggio Calabria domina la NOVA Basket 87-63 e resta in vetta al girone Ovest

Nel 2026 Rc auto più cara per oltre 8mila automobilisti calabresi

‘Ndrangheta, fine della latitanza per Giuseppe Scornaienchi: catturato a Cetraro

Catanzaro, Nuvola Comics 2026 svela le date

Il bilancio 2025 dei Carabinieri di Reggio Calabria: sicurezza, legalità e impegno sul territorio”

10eLotto: a Cotronei e Corigliano Rossano vinti 28mila euro

Reggio, il Centro Giovanile GenerAttivi presenta il lab BIM

“KRYPTONITE”: la Fondazione Scopelliti presenta il videoclip contro il bullismo al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria

Grande successo per “La Via dei Presepi”: tradizione e arte protagonisti nel centro storico di Vibo Valentia. Consegnati gli attestati ai presepisti

Ospedale Polistena, Maiolino (FI): “Squadra di Forza Italia a difesa del diritto alla salute”

Aggressione a Greco, Minasi (Lega): “Gesto deplorevole”

UDC a Reggio Calabria: Pinto guida il ritorno alle amministrative di primavera

Partiti dall’Aquila 24 richiedenti asilo: andranno in centri in Calabria

Barbalaco (Uila Calabria): “Fondi europei per la PAC, un impulso concreto alle imprese agricole calabresi”

“Luce nelle periferie”, il Comune di Vibo Valentia ottiene 2,4 milioni di euro per inclusione e servizi

Maltrattamenti in famiglia, emesse quattro sorveglianze speciali nel Catanzarese

Aggressione a Greco, Loizzo e Mattiani (Lega): “Vicinanza e solidarietà”

Carenza di anestesisti, Iiriti: “Interventi immediati per salvaguardare l’Ospedale di Melito Porto Salvo”

Vibo, il rifiuto come risorsa: prosegue l’attività di sensibilizzazione nelle scuole della città. L’assessore Miceli: “Grande attenzione da parte dei bambini”

Under 19, Sideco Basketball Lamezia vince il derby: 51-72

Natale di solidarietà: UPIS in corsia per i bambini dell’Oncologia Pediatrica di Catanzaro

Ospedale di Polistena, la Diocesi: “Garantita la continuità del servizio, ora soluzioni strutturali”

Reggio, ‘Proietti…amo Mandrakate’: il teatro San Bruno celebra il genio di Gigi Proietti

La Divina Commedia e Notre Dame de Paris: grandi musical a Reggio, al via le prenotazioni scolastiche

Avis Gizzeria, il 2026 si apre nel segno della salute: screening gratuiti a Mortilla

Aggresione a Greco, M. Occhiuto (FI): “Vicinanza umana e istituzionale”

Stanziati fondi per il territorio vibonese, Mangialavori: “Investimenti concreti per scuola, sport e socialità”

Aggressione ad Orlandino Greco, Alecci (Pd): “Episodio preoccupante”

Gioia Tauro (RC), al Comune 110 mila euro di fondi europei per arredi e transizione digitale

“DiVino”, una serata firmata Delegazione FISAR di Reggio Calabria

Lamezia Terme, concerto di inizio anno dell’ACMO dedicato ai malati oncologici e alle famiglie

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook