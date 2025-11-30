Domotek Volley ok nella sfida “metropolitana”: 3-0 al Napoli e secondo posto nel girone

di Paolo Ficara – Quarta vittoria stagionale su sei incontri. Quarta vittoria col punteggio di 3-0. Secondo posto in classifica, a tre lunghezze da Castellana Grotte. Questi i numeri di una straordinaria Domotek Reggio Calabria, nel torneo di volley di Serie A3 girone Blu, dopo aver piegato al PalaCalafiore le resistenze della Gaia Energy Napoli.

Se il punteggio relativo ai set può trarre in inganno, i punteggi indicano una gara equilibrata e combattuta contro un avversario tecnico e solido. 25-22, 25-21 e 25-20 a favore degli amaranto, con due passaggi decisivi nel secondo set. Prima, sul parziale di 5-7, ben tre salvataggi in un solo scambio hanno consentito di non andare sul -3 in un momento delicato.

Poi il capolavoro sul parziale di 18-21. Ben sette i punti consecutivi di Laganà e compagni, col set point realizzato dal brasiliano Zappoli. Seppur tirato, il terzo set ha quasi sempre visto in vantaggio i padroni di casa, che si sono aggiudicati questa sfida tra città metropolitane. Davanti agli occhi del sindaco Giuseppe Falcomatà, recatosi al PalaCalafiore assieme al delegato Giovanni Latella ed all’assessore Carmelo Romeo.

Soddisfatto il mister Antonio Polimeni, al termine del match: “Siamo sulla buona strada. Stiamo lavorando e possiamo migliorare. Sono felice per i ragazzi, ma possiamo fare meglio. Il recupero sul 18-21? Abbiamo la capacità di non mollare mai. Gliel’ho chiesto dal primo Giorno. Stessa cosa era successa a Campobasso. Continuare a lavorare è ciò che ci rende felici nel fine settimana”.