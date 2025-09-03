Reggina 1914: in arrivo le erogazioni dell’Aic per i “buchi” lasciati da Saladini

Buona notizia per quei calciatori che erano tesserati per la Reggina, tra giugno ed agosto 2023. L’Aic, ossia l’associazione che funge da sindacato dei calciatori, ha annunciato sui propri canali di aver erogato le somme dovute agli ex calciatori dell’Ancona, club non iscrittosi regolarmente alla Serie C 2023/24. Specificando che a breve toccherà anche agli ex Reggina.
Si tratta, in buona sostanza, di distribuire i soldi della fideiussione allegata alla domanda d’iscrizione. Probabilmente non basterà a coprire il 100% delle somme, ma Jeremy Menez e compagni recupereranno una parte dei corrispettivi mai ricevuti dagli indimenticabili proprietari Felice Saladini ed Angelo Ferraro. Entrambi troppo impegnati, in quell’estate del 2023, a presentare ricorsi perdenti nei vari gradi di giudizio.
Stessa misura riguarderà lo staff tecnico, all’epoca guidato da Pippo Inzaghi, sempre per gli emolumenti netti compresi tra giugno ed agosto 2023. Per presentare l’iscrizione, tra le varie pendenze, bisognava infatti dimostrare di essere in regola fino al mese di maggio.
p.f.