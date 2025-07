Reggina, prosegue la “programmazione”: il 2007 Caruso firma col Sambiase

di Paolo Ficara – Unire il concetto di programmazione ad un campionato dilettantistico, è un po’ come progettare un viaggio verso la Scandinavia in sella ad un cammello. Solo gli attuali occupanti della Reggina si ostinano a non comprenderlo. E continuano a perdere giovani calciatori, stavolta dal proprio settore giovanile.

Davide Caruso, centrocampista classe 2007, è stato il primo elemento della Juniores ad essere convocato in prima squadra per una gara di campionato. Causa emergenza nel settore nevralgico. Poi è stato il primo 2007 ad esordire in Coppa Italia, contro la Gelbison. Adesso è anche il primo ad andarsene, tra la sua fascia di età.

Il Sambiase ha comunicato l’ingaggio di Caruso a parametro zero. Zero, come il livello della programmazione di questa Reggina. Non sappiamo se Caruso accumulerà un numero significativo di presenze, nel prossimo campionato di Serie D. O se riuscirà a mettersi particolarmente in luce. Sappiamo solo che, nel suo caso e non solo, si è lavorato per gli altri. Riepiloghiamo:

– Vesprini, esterno destro ’06, era in scadenza con la Spal per giunta non iscritta. La Reggina non lo ha messo sotto contratto. Ammesso che ci abbia pensato, durante il periodo di prestito. Ha firmato con la Sambenedettese, neopromossa in C.

– Forciniti, mediano ’06, stessa identica situazione contrattuale di Vesprini. L’Empoli non gli ha prolungato il contratto. La Reggina prima gli ha fatto la proposta, poi gli ha fatto fare tanta panchina e tribuna. E ha firmato per il Giugliano, in Serie C.

– Cham, duttile difensore ’05, dopo due stagioni ad ingaggio oltremodo contenuto, si è accasato alla Carrarese. In Serie B. Gratis. Ciaone.

– Ndoye, esterno sinistro ’06, del suo ingaggio alla Reggina abbiamo già tristemente scritto. Anche a guadagnare meno di un barman, con rispetto parlando, forse avrebbe firmato il prolungamento qualche mese addietro. Via a parametro zero anche lui, che era il più promettente della comitiva.

Almeno, quelli col papà imprenditore dovrebbero restare. Forse.