Reggina Talk tra presente e futuro: pareri autorevoli sul campionato di D e non solo

Altro 0-4 in trasferta ottenuto dalla Reggina, sul campo di un Licata in crisi. Risultato che risulta utile per continuare a dare un senso al finale di stagione, ma il Siracusa ne fa 7 al Locri e non mostra segni di cedimento. Stasera a Reggina Talk si parlerà di presente e di prospettive future, anche in termini imprenditoriali.

Domenico Zito, appena dimessosi da allenatore del Locri, proverà a spiegarci cosa è successo alla vigilia del match in casa della capolista. Domenico Giacomarro, bandiera del Licata come giocatore, è tra gli allenatori più vincenti della categoria. La Reggina lo aveva contattato in estate: “Ne avevo parlato con Bonanno, ma Reggio non puoi presentarti con giocatori limitati. Per vincere la D servono quattro attaccanti forti”.

Alla Reggina serve sicuramente una società presentabile, dato che il Comune l’ha incautamente consegnata ad un tecnico radiologo e ad un maestro elementare. Ne parleremo con Ivan Rizzuto, inserito da Forbes tra i top 100 direttori marketing e comunicazione in Italia. Sabato a Lamezia raggrupperà diversi imprenditori calabresi per il Marketing Business Forum, gli chiederemo quanti di questi sarebbero potenzialmente interessati a fare calcio.

In più, forniremo nuovi dettagli sull’ipotesi ripescaggio, in aggiunta a quanto già sciorinato la scorsa settimana dal direttore Vittorio Galigani. Ed anche il tema strutture, con il bando per il Sant’Agata che tarda ad essere emesso, merita qualche commento. Appuntamento alle 19:00 sulla pagina facebook del Dispaccio.