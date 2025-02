Lo Monaco a Reggina Talk: “L’investimento in D è limitato, in C si rischia di andare coi piedi all’aria”

Un simbolo del calcio nostrano. Pietro Lo Monaco, storico ex dirigente del Catania e non solo, si è concesso ai microfoni di Reggina Talk. Gli amaranto sono reduci dalla netta vittoria sul campo dell’Acireale, altra compagine che ha conosciuto i propri fasti con Lo Monaco dirigente. Ed a quei tempi, forse collaborava – a suo dire – anche Nino Ballarino, attuale socio di maggioranza della Reggina.

“Nella situazione della Reggina, ci sono anche Napoli, Bari, Catania e Palermo. L’augurio è che possa tornare tra i professionisti. In questa categoria non c’entra niente. L’attuale proprietà? Se uno si aspetta di identificarli con magnati dal portafoglio enorme, si sbaglia – dichiara Lo Monaco a Reggina Talk in merito a Ballarino – E’ un imprenditore che ha preso la Reggina, ha il suo indotto. Ha deciso di fare calcio. In passato, se non vado errato, aveva avuto qualche esperienza. Sta investendo, è da applaudire”.

“L’investimento in Serie D è limitato. Se non fai le cose giuste, nei professionisti vai coi piedi all’aria. Ballarino ai tempi dell’Acireale? Lo conosco bene, ma non ho mai avuto un’esperienza lavorativa con lui. Diciamo che è stato coinvolto nella gestione dell’Acireale, che all’epoca era di proprietà di Pulvirenti – rimarca il direttore Lo Monaco – Poi si è dedicato totalmente al suo lavoro, rimanendo fuori dal mondo del calcio. A Reggio Calabria investe patrimonio suo, questo non bisogna dimenticarlo mai”.

L’intero intervento del direttore Pietro Lo Monaco, insieme ad alcuni aneddoti circa vecchie trattative di mercato tra il suo Catania e la Reggina del presidente Lillo Foti, si trovano nell’intera puntata di Reggina Talk. “Gli auguro un buon compleanno per i suoi 55 anni. Non penso che ne abbia 75, lui imbroglia ed è come Highlander”.