EPT Parigi 2024: il programma completo di Poker

Il 2024 promette di essere un anno ricco di emozioni per gli appassionati di poker, con l’apertura della nuova stagione dell’European Poker Tour che si terrà nella splendida cornice di Parigi, dal 14 al 25 febbraio 2024, presso il prestigioso Le Palais des Congrès, nuova location scelta per l’evento in grado di garantire più spazio e comodità per godere a pieno dell’esperienza del grande poker live in uno dei posti più belli del mondo.

L’European Poker Tour (EPT) è uno degli eventi più attesi nel calendario mondiale del poker, e la sua tappa parigina si preannuncia come un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di questo affascinante gioco di carte che si dilettano oggi anche sulle svariate piattaforme di gioco che offrono il poker online.

Il programma dell’EPT Parigi 2024 sarà diviso in due settimane di intensa azione, con la prima settimana dedicata al circuito FPS – France Poker Series – e la seconda alla competizione ufficiale dell’European Poker Tour. Ecco il calendario completo con i principali appuntamenti delle due settimane di gioco dell’edizione 2024 dell’EPT di Parigi:

France Poker Series (FPS):

Main Event FPS: dal 14 al 19 febbraio – Buy-in: €1.100

FPS Cup: dal 17 al 18 febbraio – Buy-in: €550

FPS High Roller: dal 18 al 19 febbraio – Buy-in: €2.200

European Poker Tour (EPT):

Super High Roller EPT: dal 18 al 20 febbraio – Buy-in: €50.000

Main Event EPT: dal 19 al 25 febbraio – Buy-in: €5.300

Mystery Bounty EPT: dal 21 al 23 febbraio – Buy-in: €3.000

EPT High Roller: dal 23 al 25 febbraio – Buy-in: €10.300

Parigi, la città più romantica al mondo, una tra le capitali più ricche di storia e cultura del vecchio continente si prepara dunque a ospitare il primo e più prestigioso evento pokeristico dell’anno divenendo così non solo il luogo perfetto per lune di miele e weekend romantici, ma anche per godere di un’esperienza di poker dal vivo senza precedenti.

Il ritorno dell’EPT nella capitale francese, infatti, promette emozioni uniche per tutti gli amanti di questo sport, con un’azione di poker live che terrà i giocatori col fiato sospeso dalla prima all’ultima mano.

È proprio il caso di dire “Save the date”: 14-25 febbraio 2024, Parigi.