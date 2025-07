Il settimo volume della collana Vega diretta da Tiziano Broggiato pubblicato per l’ottantesimo compleanno del grande poeta milanese Omaggio a Maurizio Cucchi

S’intitola Stile e umanità di un poeta flâneur, il settimo volume della collana di poesia Vega dell’editore Walter Pellegrini diretta da Tiziano Broggiato, ed è un omaggio a Maurizio Cucchi, uno dei maggiori esponenti contemporanei di questa espressione artistica, in occasione del suo ottantesimo compleanno.

La prima parte del libro contiene una serie di nuove poesie, raccolte sotto il titolo Nella piatta illusione del tempo, e un racconto altrettanto inedito, Isabella da Lampugnano, imperniato su una storia realmente accaduta nel 150, che Maurizio ha donato per l’occasione.

Seguono le testimonianze di alcuni tra più illustri amici ed estimatori di Cucchi: Alberto Bertoni, Gian Mario Villalta, Vivian Lamarque, Roberto Galaverni, Roberto Mussapi, Valerio Magrelli, Mario Santagostini Giancarlo Pontiggia, Patrizia Valduga.

La collana Vega, che ha avuto il suo battesimo nel gennaio 2023 con Sorvoli di Tiziano Broggiato (al quale è stata affidata anche la curatela delle pubblicazioni) e a cui sono seguiti nomi importanti come Franco Buffoni, Davide Rondoni e autori giovani ma di sicuro valore come Alessandro Moscè e Maria Borio, nonché dal talentuoso Ivan Fedeli, si arricchisce così di una voce di assoluto prestigio della poesia non solo italiana.

“La collana”, spiega Broggiato, “naturalmente è sempre alla ricerca di nuove sollecitazioni e per il prossimo anno si sta pensando di ampliare l’orizzonte con un particolare sguardo alla poesia di lingua inglese. Si sta infatti considerando di dare spazio a un gigante della poesia anglosassone come Douglas Dunn. Un’ampia intervista esclusiva e un cospicuo manipolo di poesie inedite, con testo originale a fronte, è nei nostri propositi. Ci contiamo”.