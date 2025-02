Lo scorso weekend a Roma, presso l’Hotel H10, si sono svolti i corsi di aggiornamento per gli Ispettori Nazionali Sagre ed Eventi di qualità certificati da Pro Loco UNPLI, il primo ente per la realizzazione di Sagre ed eventi legati alle tradizioni del territorio nazionale.

Per la Calabria ha partecipato il responsabile Assistenza Turistica e Vice Presidente del Comitato Provinciale UNPLI Reggio Calabria APS Vincenzo Mazzaferro, riconfermando la sua importante posizione di Ispettore nell’Unpli Nazionale.

“Come Pro Loco Unpli Gioiosa Jonica APS non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi per la riconferma di Vincenzo Mazzaferro, una figura di riferimento per la comunità gioisana e per tutta la Regione Calabria. Siamo sicuri che abbia tutte le competenze necessarie per il prestigioso ruolo”. Queste le parole del

Presidente Rosario Bombardiere che ha voluto sottolineare anche come “la sinergia con il Presidente Pro Loco Unpli Calabria Filippo Capellupo e il Presidente del Comitato Unpli di Reggio Calabria Rocco Deodato, abbia portato sicuramente un contributo altamente qualitativo per tutta l’associazione regionale, oltre ad aiutare e contribuire per mantenere sempre alto il nome della Pro Loco di Gioiosa Ionica, che ad oggi risulta essere tra le più attive della Calabria”.

“Un impegno quello dell’associazione – conclude Bombardiere – che prosegue e si articola in diverse attività che vanno dall’assistenza turistica, garantita tutto l’anno, a l’organizzazione di eventi. Tutti elementi che rendono la Pro Loco indispensabile per il territorio, ruolo svolto sempre con passione e in collaborazione con tutte le altre associazioni presenti sul territorio”.