Il chitarrista jazz Joe De Vito inaugura il Filagramma Music Festival 2022 presso l’Auditorium Comunale di Filadelfia

Con il concerto del chitarrista jazz Joe De Vito, che avrà luogo sabato 23 aprile con inizio alle ore 18,30 presso l’Auditorium Comunale di Filadelfia (VV), avrà inizio il Filagramma Music Festival 2022, promosso congiuntamente da A.M.A. Calabria e dall’Associazione Culturale Musicale Filagramma di Filadelfia con la colloborazione dell’Amministrazione Comunale di Filadelfia guidata dalla dott.ssa Anna Bartucca Sindaco

“Oramai sono diversi anni che, grazie a questa collaborazione con A.M.A. Calabria – ha sottolineato Maria Rosa Capomolla, presidente dell’Associazione Culturale Musicale Filagramma – stiamo riuscendo a proporre sul nostro territorio eventi di qualità. Anche quest’anno saranno diversi gli artisti che si esibiranno a Filadelfia. In questa sede mi preme ringraziare il M. Aurelio Pollice, Presidente di A.M.A. Calabria, l’Amministrazione Comunale di Filadelfia e tutti gli artisti che saranno presenti nell’ambito della programmazione artistica”

Nell’arco del primo evento, il chitarrista Joy De Vito proporrà un programma di musiche originali. De Vito, dopo gli studi classici al Conservatorio di Vibo Valentia si è dedicato esclusivamente al repertorio jazzistico collaborando con musicisti di fama internazionale come Ares Tavolazzi, Nico Gori, Piero Borri, Carlo Atti, Franco Santarnecchi, Bernardo Guerra e suonando in Europa, Russia e Stati Uniti. Dopo un periodo passato tra Parigi e New York si stabilisce a Firenze, città nella quale vive attualmente. Oltre alle formazioni di stampo prettamente jazzistico, fa parte anche di organici di musiche tradizionali balcaniche, Gypsy jazz e musiche popolari del sud Italia.

Ecco il calendario completo del Festival

23 aprile

Jazz Guitar solo, feat Joy De Vito

15 maggio

duo Giovanni Lanzini, clarinetto – Fabio Montomoli, chitarra

04 giugno

Piano meets Vibes: Samuel Cerra, vibraphone – Ferruccio Messinese, piano – feat Giuseppe Gugliotta, bass

11 giugno

Orchestra d’archi del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia:

Marco Ginese – Giuseppe Maiorana – Jona Muscia, vibrafonisti – Eliseo Castrignanò, direttore

22 ottobre

Orchestra da Camera Musica Insieme

Anna Lucia Trimboli, pianista – Ferruccio Messinese, direttore

17 settembre

Duo percussioni: Giuseppe Maiorana, Egidio Palagano

12 novembre

Duo Vincenzo Virgillo, clarinetto – Anna Lucia Trimboli, pianoforte

Tutti gli eventi si terranno nell’Auditorium Comunale ed avranno inizio alle ore 18,30

Sarà possibile accedere al concerto solo se muniti di Super Green Pass e di mascherina FFP2.