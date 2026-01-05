“In Nativitate Domini”: Orti celebra il Natale con la musica

Un altro significativo evento culturale e spirituale è stato realizzato nella comunità di Orti grazie all’impegno di padre Giovanni Zappalà, parroco della parrocchia di Santa Maria del Loreto. Nella chiesa parrocchiale si è svolto il Concerto di Natale “In Nativitate Domini”, un pomeriggio intenso di preghiera, cultura e musica, offerto alla cittadinanza come occasione di incontro e meditazione nel tempo natalizio.

Il concerto, eseguito dal Coro Chorus Christi, diretto dal Maestro Antonio Ripepi, insieme all’Ensemble La Nuova Verdi, ha proposto un repertorio di brani natalizi di alto valore artistico e spirituale, capaci di coinvolgere e toccare il cuore dei presenti, favorendo la riflessione sul vero significato del Natale: la nascita del Salvatore.

Le armonie e la qualità delle esecuzioni hanno creato un clima di profondo raccoglimento, trasformando la chiesa in un luogo vivo di bellezza, fede e condivisione. L’iniziativa si inserisce nel più ampio cammino pastorale e culturale promosso dalla parrocchia, volto a offrire momenti di qualità che sappiano coniugare arte e spiritualità, soprattutto nelle realtà periferiche, dove la cultura diventa strumento di incontro, partecipazione e speranza.

Tutto questo è stato possibile grazie al bando “Progetti finalizzati alla valorizzazione e alla rivitalizzazione degli spazi pubblici situati nelle circoscrizioni del Comune di Reggio Calabria, ad esclusione del Centro Storico”, promosso dall’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di vivere il Santo Natale attraverso attività culturali, artistiche e spirituali nelle periferie della città.