Concerto di Beneficenza del Lions Club Polistena Brutium a sostegno del territorio

Il Lions Club Polistena Brutium in collaborazione con l’associazione Volume APS, promuove un concerto di beneficenza che si terrà il 3 gennaio alle ore 18.00 presso l’LSS Theater, in via degli Artigiani – Z.I. Polistena, con l’obiettivo di sostenere le attività umanitarie e sociali che il Club realizza a favore del territorio e della città di Polistena.

L’iniziativa nasce dal desiderio di unire musica, solidarietà e partecipazione civica, offrendo alla comunità un momento di cultura e condivisione nel segno dei valori lionistici del servizio.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alle attività umanitarie che il Lions Club Polistena Brutium intende realizzare a beneficio della comunità locale.

Il Lions Club Polistena Brutium esprime un sentito ringraziamento agli artisti Tenore Francesco Anile e Soprano Caterina Francese, che con la loro disponibilità e sensibilità artistica hanno scelto di contribuire gratuitamente alla riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento particolare va inoltre all’LSS Theater di Giuseppe Laruffa e alla ditta Big Mat ET Nasso, che con il loro prezioso supporto hanno offerto un contributo gratuito e determinante per la realizzazione dell’evento.

Attraverso questo concerto, il Lions Club rinnova il proprio impegno concreto al servizio del territorio, promuovendo iniziative volte al miglioramento della qualità della vita e al sostegno delle esigenze sociali e solidali della nostra città.