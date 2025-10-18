Dal 20 ottobre al Teatro Cilea di Reggio Calabria i Carmina Burana

I Carmina Burana, il capolavoro di Carl Orff, andrà in scena lunedì 20 ottobre ore 20.00 al Teatro

Francesco Cilea di Reggio Calabria, in apertura della seconda settimana del Cilea Opera Festival. I

Carmina Burana fanno parte del Trittico teatrale i “Trionfi”, insieme ai Catulli Carmina e il Trionfo

di Afrodite, completati nel 1936, furono rappresentati per la prima volta nel 1942 a Francoforte

ottenendo un successo strepitoso. La cantata fu replicata subito in molte città tedesche e, nonostante

fosse ostacolata dal regime nazista per il tono erotico di alcuni brani, divenne presto la

composizione più eseguita tra quelle scritte durante l’epoca del Terzo Reich. Orff scrisse i Carmina

Burana basandosi sui ventiquattro componimenti poetici medioevali omonimi opera di goliardi e

clerici vagantes. Al Teatro Cilea verrà eseguita la versione per due pianoforti e percussioni, che Orff

scrisse dopo la prima stesura con orchestra. L’evento, parte importante del Cilea Opera Festival con

la Direzione Artistica di Alessandro Tirotta, è una produzione curata da Italian Opera Florence,

società di concerti del M° David Boldrini. Il Cast di prim’ordine sarà formato da David Boldrini e

Roberto Corlianò ai due pianoforti; Giuseppe Cacciola, Giovanni Caruso, Enrico Caruso, Rosaria

La Penna, Rosario Gioeni alle percussioni; Barbara Terreni soprano, Marco Iezzi tenore, Franco

Rossi Baritono, e il Coro Lirico Francesco Cilea diretto dal suo direttore Bruno Tirotta. Prevendita

biglietti presso La Bottega della Musica a Reggio Calabria o prenotazioni e pagamento con bonifico

o con carta tramite link al 3288814744 (anche la domenica). Info: ticket@nuovolaboratoriolirico.it,

botteghino al Teatro Cilea lunedì 20 a partire dalle ore 17.00.