Al Teatro Cilea di Reggio Calabria l’ultimo atto del “Progetto di vita in Europa”

Il Teatro Francesco Cilea ospiterà l’evento conclusivo del “Progetto di Vita

in Europa”, promosso da Anffas Reggio Calabria APS/ETS con il cofinanziamento

dell’Unione Europea e il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. Si tratta di un

appuntamento che celebra un percorso pluriennale dedicato alla promozione

dell’inclusione sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione dei giovani con e

senza disabilità, in linea con i principi del programma Erasmus+.

La serata sarà caratterizzata da un ampio programma di attività artistiche e culturali che

vedranno protagonisti i giovani volontari del progetto. Sono previsti balli, poesie,

rappresentazioni teatrali e una mostra di quadri e opere artistiche. Ospiti d’onore saranno

“I Peddaroti”, gruppo di balli popolari reggini, che arricchiranno l’evento con esibizioni

ispirate alla tradizione e all’identità del territorio.

L’iniziativa rappresenta un momento di sintesi e restituzione pubblica del lavoro svolto da

Anffas Reggio Calabria APS/ETS e dai partner del progetto – AIPD Reggio Calabria, Il

Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo, ITT Panella-Vallauri– che nel corso dei mesi

hanno coinvolto scuole, famiglie e istituzioni locali in percorsi di crescita personale e

partecipazione comunitaria.

L’ingresso è gratuito ma è richiesta la registrazione obbligatoria tramite QR Code

disponibile sulla locandina ufficiale o al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-progetto-di-vita-in-europa1806509461429?aff=oddtdtcreator

Data e ora: venerdì 24 ottobre 2025, ore 20:00

Luogo: Teatro Francesco Cilea – Corso Giuseppe Garibaldi 384, Reggio Calabria

Contatti: 3791801509 segreteria@anffasreggiocalabria.it