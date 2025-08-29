Dall’Arena dello Stretto il cantautore Michelangelo Giordano presenta “Vento d’Autunno”

Lunedì 1 settembre, nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto, prenderà vita la Fashion Night, grande evento di moda, arte e spettacolo con un cast di altissimo livello artistico. Tra gli ospiti musicali, il celebre cantautore Aleandro Baldi, attualmente in promozione con il nuovo album “La sintonia” ed il cantautore reggino Michelangelo Giordano che presenterà, in esclusiva, il nuovo singolo intitolato “Vento d’autunno” estratto dal suo secondo album. Si tratta di una canzone che parla di resilienza, di rinascita, di forza interiore che contrasta anche i venti che soffiano più forte; una forza che stabilisce coraggio, equilibrio e consapevolezza, anche nelle condizioni più avverse. Un testo in perfetta sintonia con la musica che straripa di energia e ritmo incalzante; un treno in corsa pronto a trasportare il pubblico in questo viaggio interiore del cantautore reggino Michelangelo Giordano, che ci ha abituati a brani pregni di sensibilità ed ampio respiro emozionale.